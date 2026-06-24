Đẩy mạnh nghiên cứu làm cao tốc trên cầu cạn vùng ĐBSCL

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Ban Quản lý dự án giao thông yêu cầu ngay từ bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Đề xuất các dự án, cần chỉ đạo Tư vấn thiết kế tính toán, lựa chọn giải pháp xây dựng đường bộ cao tốc cho phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực.

Một "đại công trường" với những dự án quy mô lớn triển khai rầm rộ tại vùng địa chất siêu nhạy cảm như ĐBSCL đang đặt ra yêu cầu cấp bách có phương án thi công hợp lý, bền vững ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Trong đó, nghiên cứu giải pháp cầu cạn cho các khu vực xử lý nền đất yếu, khu vực đào sâu, đắp cao nhằm đảm bảo các yêu cầu bền vững dài hạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng.

Đối với từng dự án, từng khu vực cụ thể, cần so sánh toàn diện các phương án thiết kế (đảm bảo nguồn vật liệu, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án, tính ổn định, bền vững…); phân tích, làm rõ ưu nhược điểm của các phương án để xem xét, quyết định theo thẩm quyền các giải pháp đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật, hiệu quả đầu tư cho cả vòng đời dự án và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường.

Bộ Xây dựng lưu ý việc đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án phải được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình đầu tư, từ xây dựng nhu cầu, phân bổ vốn, đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn đầu tư công và vận hành, khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư, bảo đảm việc triển khai tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư, quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường...

Chỉ đạo của Bộ Xây dựng là bước cụ thể hóa ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại văn bản được ban hành trước đó, giao Bộ chủ trì khiển khai giải pháp thiết kế, thi công các dự án đường cao tốc; chủ động hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, lựa chọn giải pháp xây dựng đường bộ cao tốc phù hợp với điều kiện cụ thể (trong đó có phương án xây dựng đường cao tốc trên cầu cạn).

Trước đó, Báo Thanh Niên cũng đã có nhiều bài viết phân tích ưu điểm, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia đầu ngành ủng hộ mạnh mẽ giải pháp làm cao tốc trên cầu cạn tại các vùng đất yếu, đặc biệt tại ĐBSCL.

Theo các chuyên gia, việc đắp nền đường cao tốc bằng cát thông thường đang khiến khu vực ĐBSCL đối mặt với tình trạng cạn kiệt tài nguyên sa khoáng, sạt lở bờ sông nghiêm trọng và đẩy giá vật liệu lên cao, làm chậm tiến độ hàng loạt dự án. Do đó, việc chuyển hướng sang xây dựng cầu cạn dù chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn, nhưng xét về tổng thể vòng đời dự án - giảm chi phí bảo trì nền đất yếu, bảo vệ được dòng chảy tự nhiên, không chia cắt không gian sinh thái và đặc biệt là "cứu" được tài nguyên cát - thì đây lại là phương án tiết kiệm và thông minh hơn hẳn.



