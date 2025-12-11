Đẩy mạnh phổ cập kiến thức về tài sản số tại Việt Nam

Với chủ đề An toàn bảo mật và tuân thủ cho tài sản mã hóa, chương trình phổ cập kiến thức tài sản số hướng đến 4 mục tiêu gồm: nâng cao nhận thức về cấu trúc và rủi ro của tài sản số; bảo vệ người dùng trước nguy cơ lừa đảo, tấn công mạng; cập nhật yêu cầu tuân thủ pháp lý theo chuẩn quốc tế; xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch, bền vững.

Điểm nhấn của chương trình là hai trụ cột An toàn - Bảo mật và Tuân thủ - Pháp lý, tập trung vào kỹ năng bảo mật ví, quản lý private key, phòng chống phishing, đồng thời trang bị kiến thức về KYC/AML, giao dịch trên nền tảng được cấp phép và tuân thủ các quy định mới của Việt Nam trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Việc trang bị năng lực cho các doanh nghiệp trong thị trường nói riêng và người dân nói chung sẽ là nền tảng cốt lõi để TP.HCM tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế IFC, trong đó tài sản mã hóa và các hạ tầng tài chính số sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng Ảnh: BTC

Sáng kiến ra đời trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh của kinh tế số, khi hàng loạt văn bản quan trọng như luật Công nghiệp công nghệ số, luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hay nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa được ban hành trong năm 2025. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị nền tảng cho việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC) tại TP.HCM.

Với định hướng chuẩn hóa năng lực an toàn và tuân thủ cho hàng triệu người dùng, phổ cập hiểu biết về tài sản số được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam xây dựng thị trường tài sản mã hóa minh bạch, có trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh của TP.HCM trong hành trình trở thành trung tâm tài chính số của khu vực.

Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận 1 triệu học viên trong năm 2026, góp phần nâng cao hiểu biết cộng đồng và chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn, tuân thủ cho thị trường tài sản số.