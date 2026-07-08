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Kinh tế

Đẩy mạnh tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả vận hành tại Nhiệt điện Mông Dương

Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19.3.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật và vận hành nhằm kiểm soát điện tự dùng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn nhà máy.

Công ty đã chủ động rà soát hiện trạng sử dụng điện, xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng được đẩy mạnh, góp phần hình thành thói quen tiết kiệm điện trong cán bộ, công nhân viên.

Đẩy mạnh tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả vận hành tại Nhiệt điện Mông Dương - Ảnh 1.

Vận hành viên thường xuyên theo dõi, tối ưu chế độ vận hành các hệ thống, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Trong hoạt động sản xuất, công ty tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị nhằm tối ưu vận hành các hệ thống phụ trợ và kiểm soát chặt chẽ việc khởi động, dừng thiết bị để giảm điện năng tiêu thụ. Cụ thể như biến tần trung thế cho quạt khói và quạt gió sơ cấp, giảm số lượng bơm vận hành, tăng cường kiểm soát chất lượng than đầu vào, ưu tiên cấp than thẳng lên lò, tối ưu vận hành hệ thống xử lý nước và các thiết bị phụ trợ. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm điện tự dùng.

Phong trào tiết kiệm điện cũng được triển khai tại khối văn phòng thông qua việc sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên, thay thế đèn LED và tắt các thiết bị khi không sử dụng. Công ty vận động cán bộ, công nhân viên thực hành tiết kiệm điện tại gia đình và lan tỏa ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả trong cộng đồng.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; nghiên cứu đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm của người lao động trong sử dụng năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

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