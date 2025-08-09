Dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài từ tiểu học

Nội dung trên nằm trong Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8.8.2025 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục, hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên đối với các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Việc dạy học một số môn bằng ngoại ngữ từ tiểu học đã có quy định cụ thể để triển khai trong thời gian tới ẢNH: N.L

Đối với giáo dục đại học, các chương trình, giáo trình, môn học, mô-đun, học phần của giáo dục đại học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt được giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài.

Giáo trình, tài liệu giáo dục đại học sử dụng để dạy và học bằng tiếng nước ngoài do giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định do hiệu trưởng thành lập, bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình thẩm định giáo trình, tài liệu....

Nghị định cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục thông qua việc sử dụng các công cụ và nền tảng công nghệ.

Người dạy phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4

Nghị định quy định chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy. Theo đó, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Về năng lực ngoại ngữ, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp THPT, giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục ĐH phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

"Người được đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ", Nghị định nêu.

Về thu chi học phí, Nghị định quy định: Đối với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, khoản thu học phí để tổ chức việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học.

Việc thu, sử dụng và quản lý học phí này thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập, căn cứ mức độ tự chủ tài chính, khả năng chi trả của người học để xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định của luật Giáo dục đại học và quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Hiện, Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu đến năm 2035, tất cả học sinh phổ thông được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, theo cấp độ 1, 2, 3. Ở bậc ĐH là cấp độ 4, 5, 6. Một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thí điểm dạy và học bằng tiếng Anh ở trường công, tập trung ở các môn khoa học tự nhiên.

Tuy nhiên, các địa phương đều nêu khó khăn nhất trong triển khai là thiếu giáo viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dạy các môn học bằng ngoại ngữ.



