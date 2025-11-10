Đẩy nhanh nâng cấp Quốc Lộ 13, bất động sản dọc tuyến ‘vươn mình’ mạnh mẽ

Dịch chuyển dân cư - X u hướng tất yếu sau sáp nhập

Làn sóng dịch chuyển cư dân ra các đô thị vệ tinh sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu vào TP.HCM, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Việc tái cấu trúc đô thị mang tính lịch sử này không chỉ góp phần giảm áp lực dân số và hạ tầng tại khu vực nội đô TP.HCM đang quá "chật chội" mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các khu vực giáp ranh trước đây như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương cũ).

Các dự án nổi bật trên trục đường QL13

Các dự án trọng điểm như mở rộng Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến Metro Suối Tiên - Bình Dương…đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, từng bước chuyển hóa những vùng đệm thành trung tâm mới. Trong bối cảnh sáp nhập, đây chính là đòn bẩy giúp gia tăng giá trị bất động sản bền vững.

Làn sóng giãn dân không còn mang tính tạm thời, mà trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ và người lao động. Với tâm lý muốn sở hữu căn hộ thành phố nhưng mức chi phí hợp lý hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng sống tốt hơn. Thành phố Thuận An nay là phường Bình Hòa TP.HCM đang có lợi thế vị trí, tiềm năng hạ tầng và quy hoạch đồng bộ, khu vực này đang dần khẳng định vai trò trong mạng lưới phân bố dân cư mới của TP.HCM.

Dự án nổi bật đón đầu sóng hạ tầng với mức giá "hàng hiếm"

Với cú hích từ hạ tầng, mặt bằng giá tại khu vực này được dự báo sẽ còn tiếp tục thiết lập đỉnh mới trong bối cảnh thị trường đang rất nhộn nhịp với hàng loạt dự án được ra mắt và mở bán liên tục. Trong bối cảnh đó, dự án The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 được xem là "hàng hiếm" khi chào bán có giá chỉ từ khoảng 46 triệu đồng/m2.

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đã xây dựng hoàn thiện

Dự án nổi bật với vị trí đắc địa, ngay tại cửa ngõ VSIP1 - khu công nghiệp kiểu mẫu phát triển theo tiêu chuẩn Singapore, hướng đến mô hình khu công nghiệp hiện đại, xanh và thân thiện với môi trường, kết nối trực tiếp Quốc lộ 13, và các tuyến đường trọng điểm, di chuyển đến sân bay hoặc trung tâm TP.HCM chỉ mất 45 phút. Dự án còn được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đầy đủ từ mua sắm, y tế, giáo dục cho đến giải trí trong bán kính 2km, chỉ từ 2 phút đến Aeon Mall, sân Golf Sông Bé, 5 phút đến Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex, trường học…

Hồ bơi dài 50m là điểm nhấn trong hệ tiện ích hơn 4.000m2 bên trong dự án

Về nội khu, The Habitat Binh Duong với thiết kế hiện đại, mật độ căn hộ mỗi tầng thấp chỉ từ 7 - 10 căn/tầng, nhiều mảng xanh và khu tiện ích lên đến 4.000m2 bao gồm: hồ bơi tràn 50m, phòng gym, sauna, vườn nhiệt đới, sân chơi trẻ em, đường dạo bộ riêng… Các thiết bị bàn giao đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Hafele, Yale, Kaadas, Rigel, Kone… Ngoài ra, ngay trong khuôn viên dự án còn có Trường Mầm non Quốc tế Madison với quy mô hơn 1.000 m2, được đầu tư bài bản về chương trình học đa dạng và cơ sở vật chất hiện đại, mang đến môi trường giáo dục lý tưởng cho các gia đình trẻ có con nhỏ. Bên cạnh đó, khu shophouse thương mại sôi động với sự góp mặt của Lega Mart cung cấp nguồn hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiện ích hằng ngày của cư dân, Đây là lợi thế giúp dự án không chỉ phù hợp để ở mà còn có khả năng khai thác cho thuê, đặc biệt phù hợp với cộng đồng chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp VSIP gần kề.

Công viên trung tâm kết nối tổng thể dự án The Habitat Binh Duong

Thanh toán chỉ từ 750 triệu, nhận nhà cho thuê ngay

Không chỉ có giá bán dễ tiếp cận, chính sách thanh toán giãn được chủ đầu tư áp dụng, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu nhà dễ dàng hơn mà không gặp áp lực tài chính. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (khoảng 750 triệu đồng) có thể nhận nhà ngay, phần còn lại được giãn tiến độ đến năm 2027. Dự án được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển VSIP Sembcorp Gateway - liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản). Đây đều là những thương hiệu uy tín quốc tế, bảo chứng cho chất lượng Singapore, pháp lý minh bạch và giá trị đầu tư bền vững và đang được quản lý bởi Savills Việt Nam, đem lại sự an tâm cho khách hàng.

Với vị trí chiến lược, mức giá cạnh tranh hiếm có và tiềm năng tăng trưởng rõ rệt từ làn sóng hạ tầng và sáp nhập, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đang từng bước khẳng định sức hút của một dự án vừa lý tưởng để an cư, vừa đầy hứa hẹn cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

Thông tin dự án

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Địa chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hòa, TP.HCM