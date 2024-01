'Dậy thì ơi chào mi' - Món quà cho tuổi ô mai

Sách Dậy thì ơi chào mi do Văn Lang Books phát hành

Dưới hình thức hỏi - đáp, quyển sách cho người đọc cảm giác ngồi xuống trò chuyện cùng tác giả - Tiến sĩ Lori A. Reichel người có 25 năm làm việc với học sinh, từng nhận giải thưởng giáo viên y tế của năm tại bang New York và chuyên gia giáo dục sức khỏe của năm trên toàn nước Mỹ.

Sách Dậy thì ơi chào mi chọn lọc 500 câu hỏi về tuổi dậy thì mà các bạn tuổi ô mai thường băn khoăn hoặc muốn hỏi ba mẹ nhưng cực kỳ ngại ngùng, như: Tại sao lại có lông vùng kín, vùng nách; làm gì khi con gái gặp "bà dì ghé thăm", khi con trai mặc cảm do giọng vỡ thành the thé hay đột nhiên "chào cờ" nơi công cộng; mách các con cách nhận diện hành vi quấy rối qua lời nói, tin nhắn; giải thích cách em bé được tạo thành, tình dục an toàn và hợp pháp, nguy cơ từ ảnh khỏa thân, trái cấm và những cám dỗ thể xác…

Điều may mắn là với thời đại công nghệ 4.0, thiếu niên và trẻ em ở đô thị có "chị Google" để tự tìm hiểu mặc dù các con có thể bị hiểu nhầm giữa "nồi lẩu" thông tin thượng vàng hạ cám. Vì vậy, quyển sách này là địa chỉ uy tín để con hoặc chính ba mẹ "trò chuyện" trực tiếp với chuyên gia thông qua những tình huống thiết thực, cụ thể.