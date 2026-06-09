Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai: Đánh giá không chỉ bằng điểm số

Theo cô Phạm Kim Khánh (Ms. Sandy), chuyên gia đào tạo giáo viên và phát triển học thuật, nếu mục tiêu của việc học tiếng Anh là năng lực sử dụng ngôn ngữ, thì cách đánh giá người học cũng cần thay đổi tương ứng.

"Bên cạnh việc đánh giá dựa trên điểm số trên lớp, học sinh cần được phát triển năng lực ngôn ngữ thực chất bằng các công cụ đo lường năng lực theo các khung tham chiếu quốc tế như CEFR thông qua các hệ thống đánh giá uy tín như Cambridge English Qualifications, PTE Young Learners hoặc các bài kiểm tra chuẩn hóa khác".

Theo Ms. Sandy, điểm số trong lớp học chỉ phản ánh một phần kết quả học tập tại một thời điểm. Trong khi đó, năng lực ngoại ngữ cần được nhìn nhận toàn diện hơn qua khả năng nghe hiểu, phản hồi, tương tác, trình bày ý tưởng, đọc hiểu thông tin và viết phục vụ mục đích giao tiếp cụ thể.

Giáo viên cập nhật phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực

"Một học sinh có thể làm tốt bài ngữ pháp nhưng chưa chắc đã tự tin giao tiếp. Ngược lại, có em diễn đạt được ý tưởng nhưng còn thiếu độ chính xác về ngôn ngữ. Vì vậy, đánh giá năng lực cần cho chúng ta thấy bức tranh đầy đủ hơn về người học".

Trong bối cảnh chương trình và sách giáo khoa phổ thông có xu hướng được chuẩn hóa hơn, đây cũng là thời điểm để khối giáo dục tư thục tái định vị vai trò của mình. Ở góc độ này, các đơn vị giáo dục tư thục như các trung tâm tiếng Anh có cơ hội rất lớn để xây dựng hệ sinh thái học tập bài bản: Chương trình học bám sát chuẩn đầu ra, bài học phát triển đủ bốn kỹ năng, hoạt động lớp học tăng tính giao tiếp, giáo viên được đào tạo liên tục và hệ thống kiểm tra định kỳ được thiết kế theo các tiêu chí minh bạch.

"Sách giáo khoa chỉ là một điểm chạm trong quá trình học. Điều quan trọng hơn là giáo viên có thể chuyển hóa nội dung đó thành trải nghiệm sử dụng tiếng Anh thật hay không?"

Theo Ms. Sandy, khi phụ huynh nhìn thấy con mình đang ở trình độ nào theo chuẩn quốc tế, cần cải thiện kỹ năng gì và có lộ trình phát triển ra sao, niềm tin vào quá trình học sẽ trở nên bền vững hơn.

Hội thảo chuyên môn về đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các chuẩn quốc tế được tổ chức thường xuyên tại nhiều địa phương

"Giá trị của giáo dục ngoại ngữ trong giai đoạn tới không chỉ là dạy thêm kiến thức, mà là giúp học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ thật, có thể đo lường được, theo dõi được và ứng dụng được".

Đây cũng là hướng đi giúp các trung tâm ngoại ngữ, trường tư thục và đơn vị đào tạo khẳng định vai trò đồng hành cùng nhà trường trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh Việt Nam.