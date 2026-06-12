Dậy từ 3 giờ sáng, vượt hơn 1 tiếng đồng hồ để tiếp sức sĩ tử

Những ngày thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh nhận được sự động viên và tiếp sức nhiệt tình từ lực lượng tình nguyện viên tại các điểm thi. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình hỗ trợ tại điểm thi, các tình nguyện viên vẫn cố gắng có mặt để tiếp sức cho thí sinh và phụ huynh.

Trước khi kết thúc ngày thi, các bạn tình nguyện viên cũng gửi lời chúc đến các sĩ tử, mong các em bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả như mong đợi.