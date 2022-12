Để chồng rủ đồng bọn về ‘tổ ấm’ buôn ma túy, vợ chồng cùng lãnh án

Chiều tối 30.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Viết Tâm và Phan Văn Hùng (cùng 22 tuổi) cùng 16 năm tù, Lê Văn Lanh (24 tuổi, cùng ngụ thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Võ Hoàng Ánh (20 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bị tuyên 1 năm tù, cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, giữa tháng 2.2022, do thất nghiệp nên Tâm, Hùng bàn bạc buôn ma túy. Lúc này, Hùng và Ánh mới cưới, Ánh đang có thai và thuê căn hộ đường An Thượng 29 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để cả hai chung sống. Hùng rủ Tâm, Lanh đến cùng ở căn hộ, cất giấu ma túy tại đây.

Lanh là bị cáo có nhân thân xấu, từng đi tù tội cố ý gây thương tích. Lanh được thuê làm “người vận chuyển” ma túy cho Tâm và Hùng, được trả công từ 300.000 đến 500.000 đồng/lần, Lanh đã 3 lần giao ma túy.





Nhóm này đã 2 lần mua tổng cộng 100 viên thuốc lắc và 35 gr hàng khay Ketamine với giá 53 triệu đồng từ người không rõ lai lịch.

Tâm, Hùng bán lẻ ma túy, thu lời từ 50.000 - 100.000 đồng/viên thuốc lắc, thu lời từ 400.000 - 700.000 đồng/gr Ketamine.

Hùng là người giữ tiền và nuôi các bị cáo ăn ở. Số ma túy mua đợt 1, các bị cáo bán thu lời 14 triệu đồng, số ma túy mua đợt 2 chưa kịp bán hết thì Lanh bị bắt trên đường đi giao ma túy.

Còn Ánh biết chồng và Tâm giấu ma túy tại phòng, trong hộp trang điểm của Ánh nhưng không can ngăn, không trình báo. Hậu quả, Hùng bị bắt khi Ánh đang mang thai, khi cả hai vợ chồng ra tòa và lãnh án, con nhỏ mới 3 tháng tuổi.