Dễ có 2 đội V-League phải xuống hạng, tại sao?

Thống kê đá play-off của các đội V-League

Cuộc đua trụ hạng ở V-League 2024 - 2025 đang diễn ra căng thẳng, khi khoảng cách từ đội hạng 13 (Bình Định, 19 điểm) đến đội hạng bảy (Hải Phòng, 25 điểm) chỉ là 6 điểm. Đây chưa phải khoảng cách an toàn, khi mùa giải còn tới 5 vòng. Chưa kể, CLB Bình Định còn 1 trận chưa đấu (gặp CLB Công an Hà Nội ở vòng 20).

8 đội bóng đang ở trong vòng xoáy đua trụ hạng. Sẽ có 1 suất xuống hạng trực tiếp (dành cho đội cuối bảng) và suất play-off cho đội hạng 13. Để tránh 1,5 tấm vé xuống chơi ở giải hạng nhất, đường đua sinh tồn hứa hẹn khắc nghiệt đến những trận cuối cùng ở mùa giải này.

HAGL (áo xanh) chưa chắc chắn trụ hạng ẢNH: MINH TÚ

10 năm qua (tính từ năm 2015 đến nay), V-League mỗi mùa chỉ có 1 đội xuống hạng duy nhất. Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, có những mùa giải chỉ có đội cuối bảng phải xuống hạng, còn đội đứng áp chót không phải đá play-off. Hoặc, có những mùa giải đội đứng áp chót phải đá play-off, thì các đại diện V-League lại thắng.

10 năm qua, đã có 4 trận play-off được tổ chức. Lần lượt các đội Long An (2016), Nam Định (2018), Thanh Hóa (2019) và Hà Tĩnh (2013 - 2024) đều đã thắng play-off để giành quyền ở lại V-League.

Lần gần nhất một đội hạng nhất thắng được đội V-League ở trận play-off là ở mùa giải 2014. CLB An Giang khi ấy đứng áp chót V-League và phải đấu play-off sinh tồn với Cần Thơ (đứng thứ ba hạng nhất). Kết quả là, An Giang thua 0-3 trước Cần Thơ, phải xuống chơi hạng nhất. Không lâu sau đó, đội An Giang giải thể.

20 năm qua, các đội V-League chiếm thế áp đảo ở các trận play-off, khi đã thắng 8/11 trận (tỷ lệ 72,7%). Chỉ có 3 đội V-League từng thua hạng nhất ở các trận đấu sinh tồn, đó là trường hợp của Hải Phòng (thua Huế trên chấm luân lưu năm 2006), Bình Định (thua Đồng Tháp 0-1) và An Giang (thua Cần Thơ).

Gió đổi chiều

Con số thống kê đứng về phía các đội V-League ở loạt đá play-off. Tuy nhiên, gió có thể đổi chiều mùa này.

Trước tiên, hãy nhìn vào điểm chung của 4 đội hạng nhất từng thua play-off trước các đại diện V-League trong 10 năm qua. Đó là các đội Viettel (2016, tiền thân của Thể Công Viettel hiện tại), Hà Nội B (2018, tiền thân của Hà Tĩnh hiện tại), CLB Phố Hiến (2019, tiền thân của PVF-CAND hiện tại) và PVF-CAND (2023 - 2024).

Công Phượng và dàn sao Bình Phước rất khó đoán ẢNH: CLB BÌNH PHƯỚC

Điểm chung giữa các đội này, là đều có lực lượng non trẻ do đội bóng chủ quản tự đào tạo, thiếu kinh nghiệm thực chiến. Vì tuổi đời cầu thủ còn trẻ, nên các đội hạng nhất đã không vượt qua được sự lão luyện, quái chiêu của các CLB V-League trong những trận đấu cực kỳ áp lực như play-off.

Nhưng, các đội hạng nhất mùa này không còn dễ bị bắt nạt. Do CLB Ninh Bình gần như cầm chắc tấm vé thăng hạng, suất đá play-off sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Bình Phước và PVF-CAND.

CLB Bình Phước đã mang về hàng loạt hảo thủ như Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình, Bùi Tấn Thường, Huỳnh Tấn Sinh... để tạo nên lực lượng giàu kinh nghiệm và có chiều sâu. Đại diện Đông Nam bộ còn chịu chi khi mang về hàng loạt cố vấn, chuyên gia Nhật Bản để tăng cường ban lãnh đạo và ban huấn luyện. Với nguồn đầu tư cực lớn, CLB Bình Phước đang đứng nhì bảng, cùng quyết tâm phải lên chơi tại V-League.

PVF-CAND dẫu trẻ trung, nhưng cũng đã có 2 mùa giải đá play-off và có kinh nghiệm trong những trận đấu sống còn. Sự xuất hiện của HLV trẻ Thạch Bảo Khanh (thay ông Mauro Jeronimo) cũng tạo nguồn động lực mới, giúp PVF-CAND đang bám đuổi quyết liệt tấm vé play-off.

Dù gặp Bình Phước hay PVF-CAND, các đội V-League cũng có nguy cơ "khó thở". Ở các trận play-off, các đại diện V-League sẽ không được dùng ngoại binh, điều đó dẫn tới xáo trộn lối chơi, hao tổn sức mạnh, ảnh hưởng tới cả hệ thống chiến thuật.

Cuộc đua trụ hạng còn "khó thở" ẢNH: VPF

Mà khi bỏ ngoại binh, các đội V-League không thể lấn lướt đội hạng nhất.

HAGL rất vất vả mới loại được Bình Phước khỏi Cúp quốc gia mùa này. Ở Cúp quốc gia mùa trước, Thể Công Viettel phải chờ tới loạt luân lưu mới thắng được PVF-CAND. Hay tại trận play-off gần nhất, CLB Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trước PVF-CAND, chỉ thắng nhờ những cầu thủ "quái" hơn như Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Tiến.

Bởi vậy, V-League có thể chia tay cả đội phải đá play-off, chứ chẳng riêng đội cuối bảng. Cuộc đua trụ hạng vì thế càng đáng xem hơn!