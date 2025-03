Dễ cùng thuyền, khó cùng hội

EU, Pháp và Anh đặc biệt năng động và sáng tạo trong nỗ lực tập hợp lực lượng này, đều muốn giành lấy ngọn cờ và phất cờ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Ảnh: Reuters

Tất cả đều xoay quanh việc tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi là: Nên ứng xử với ông Trump và với Nga thế nào; tiếp tục hậu thuẫn Ukraine ra sao cả trong trường hợp Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine; làm thế nào để thành lập được đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế triển khai ở Ukraine; các đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ trong EU và NATO cần phải làm gì để tự đảm bảo được an ninh và đối phó thành công thách thức an ninh từ phía Nga khi không còn có thể tin tưởng vào cam kết đảm bảo an ninh lâu nay của Mỹ, đặc biệt ở thời hậu chiến.

Nhìn vào những diễn biến trên các phương diện ấy trong thời gian vừa qua có thể thấy việc tập hợp lực lượng không khó. Pháp, Anh và EU cho đến nay đã làm được việc này khá thành công và dễ dàng. Nhưng các tập hợp lực lượng mới trên châu lục này có thật sự mạnh đủ mức để đem lại câu trả lời mà các bên tham gia muốn có được cho bốn câu hỏi trên lại là chuyện rất khác.

Không phải tất cả thành viên EU và NATO ở châu Âu đều sẵn sàng viện trợ cho Ukraine và ủng hộ EU tiếp tục đổ tiền của vào Ukraine. Không phải tất cả đều sẵn sàng chi thêm hoặc vay nợ thêm để chi cho việc tăng cường vũ trang. Không phải tất cả đều sẵn sàng tham gia đội quân gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Không phải tất cả đều cùng quan điểm với EU hay Pháp và Anh về Nga và về chính quyền mới ở Mỹ, về chủ trương "thoát Mỹ" và kiên quyết đối địch Nga. Cùng thuyền thì dễ nhưng cùng hội thì khó và chưa thấy.