Để doanh nghiệp nhỏ đóng góp nhiều hơn

Bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng rất lớn, tới 97 - 98% trong tổng số DN đang hoạt động, giải quyết 60% việc làm cho nền kinh tế, đóng góp 45% GDP và khoảng 31% tổng thu ngân sách nhà nước. Những con số này cho thấy vai trò và vị trí quan trọng của khối DNNVV, và sự lớn mạnh, vững chãi của khối này sẽ là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Thế nhưng ở chiều ngược lại, đa số các DN nhỏ tiềm lực tài chính mỏng, khả năng tiếp cận vốn, đất và các tư liệu sản xuất đều khó khăn. Kết quả là DN nhỏ khó lớn, có thể ảnh hưởng tới nhiều mục tiêu, kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra.

Ví dụ như mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu DN, tăng gấp đôi hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng không cần quá chú trọng về số lượng. Điều này chỉ đúng trong trường hợp cộng đồng DN đã quá nhiều, quá đông mà không hiệu quả. Còn thực tế, mật độ DN tại VN vẫn khá thấp, mới đạt khoảng 10 đơn vị trên 1.000 dân, rất khiêm tốn so con số 45 DN trên 1.000 dân của Thái Lan, 32 DN/1.000 dân của Malaysia hay 130 DN/1.000 dân của Hàn Quốc. Sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ra đời, phong trào khởi nghiệp đã có những tín hiệu tích cực; nhưng những khó khăn khách quan và những rào cản nội tại khiến cho số lượng DN rời bỏ thị trường đang gia tăng. Bối cảnh này cho thấy, nếu khối DNNVV không được hỗ trợ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu 2 triệu DN vào năm 2030 mà chúng ta đang phấn đấu.

Tương tự, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa 10.000 DN trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp trọng điểm lên 45 - 50%. Nhưng để làm được điều này, các DN phải được nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, kỹ năng, tay nghề. Mà với quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, họ không đủ tiềm lực để thực hiện việc này. Nghĩa là Nghị quyết 10 với những tiêu chí cụ thể đang mở rộng cơ hội để DN Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng để biến cơ hội thành hiện thực, trước hết chúng ta phải hỗ trợ để các DN, đặc biệt là DNNVV lớn mạnh, đủ sức tham gia vào hệ sinh thái của các "ông lớn" ngoại.

Nói lại để thấy, việc các chính sách hỗ trợ DNNVV mà Chính phủ đang quyết liệt đốc thúc thực hiện là hết sức quan trọng để thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước. Liên quan đến khối DN này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng đặt vấn đề: "Chúng ta đã nói rất nhiều về việc chuẩn bị tổ cho "đại bàng". Điều này rất đúng, rất nên làm. Nhưng tại sao chúng ta ít đề cập tới kế hoạch chuẩn bị những "cánh rừng", những "cánh đồng" cho các "đàn ong" lấy hoa làm mật?". Những câu hỏi này vẫn còn nguyên tính thời sự và giá trị thực tiễn khi nghiên cứu các chính sách hỗ trợ khối DNNVV.

Một vấn đề không thể không nói tới, đó là khả năng tiếp cận các chương trình ưu đãi, hỗ trợ của các DNNVV. Chúng ta đã chứng kiến nhiều chủ trương hết sức thiết thực, nhân văn của nhà nước không tới được tay đối tượng thụ hưởng bởi họ không đáp ứng nổi các điều kiện đặt ra. Ví dụ như ưu đãi lãi suất cho các DN khó khăn vì đại dịch nhưng lại yêu cầu phải có lợi nhuận liên tục vài năm.... Nếu bên nào cũng "chắc ăn" thì rất khó gặp nhau. Vì vậy, thiết kế chính sách lần này cần phải tính đến "giao điểm" để 2 bên có thể gặp nhau.

Chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, hỗ trợ DNNVV để họ lớn mạnh, chính là giải pháp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới của đất nước.