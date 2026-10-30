Để dòng nước sạch không gián đoạn, SAWACO nâng sức bền hệ thống cấp nước

Theo số liệu của SAWACO đến tháng 9.2026, hệ thống cấp nước do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) quản lý có công suất thiết kế khoảng 2,4 triệu m³/ngày, công suất phát nước thực tế khoảng 1,9 - 2 triệu m³/ngày. Năng lực này cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại, nhưng chưa phải điểm dừng: SAWACO tiếp tục nâng năng lực dự phòng, giảm nguy cơ gián đoạn khi xuất hiện sự cố.

Công nhân SAWACO kiểm tra, vận hành hệ thống van và đường ống cấp nước, góp phần bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, ổn định, liên tục ẢNH: ĐVCC





Giữ chất lượng nước ngay từ nhà máy

Để hệ thống vận hành an toàn, 100% nhà máy nước đã rà soát, ban hành và cập nhật định kỳ sổ tay cấp nước an toàn; xây dựng kịch bản vận hành, phương án ứng phó với rủi ro do biến đổi khí hậu. Công tác diễn tập xử lý sự cố không chỉ dừng lại trên giấy. Cuối năm 2025, SAWACO đã tổ chức diễn tập thực tế phương án phối hợp bảo đảm cấp nước liên tục cho khu vực trung tâm thành phố, qua đó đánh giá khả năng phối hợp của các đơn vị khi tình huống bất thường xảy ra.

Song song với quy trình vận hành, SAWACO nâng cấp công nghệ xử lý nước tại các nhà máy hiện hữu. Theo số liệu đến tháng 9.2026, các dự án cải tạo quy trình công nghệ tại Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp đã có kết quả lựa chọn nhà thầu, đang chuẩn bị khởi công. Các giải pháp dự kiến ứng dụng gồm lắng tải trọng cao, lọc hai lớp vật liệu, hút bùn tự động và than hoạt tính dạng bột nhằm tăng khả năng xử lý khi chất lượng nguồn nước biến động.

Chất lượng nước sạch còn được theo dõi trên mạng lưới. SAWACO triển khai hai dự án lắp đặt, thay mới trạm quan trắc với mục tiêu trang bị 16 trạm quan trắc chất lượng nước trực tuyến; các hạng mục đợt 1 đã cơ bản hoàn thành và những giai đoạn tiếp theo đang được chuẩn bị. Tháng 4.2026, phòng thí nghiệm quản lý chất lượng nước của Tổng công ty được đánh giá, tái công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, hỗ trợ hoạt động phân tích và kiểm soát chất lượng nước.

Thêm đường ống, thêm nguồn cấp, sẵn sàng ứng phó sự cố

Bảo đảm nước sạch đến được với người dân không chỉ là câu chuyện tại nhà máy. Để nước sạch đến người dân liên tục ngay cả khi một tuyến ống cần sửa chữa hoặc gặp sự cố, mạng lưới cần có thêm đường ống liên kết và nguồn cấp thay thế. Vì vậy, SAWACO chú trọng tái cấu trúc mạng lưới, kết nối nguồn nước và xây dựng những tuyến truyền tải có khả năng hỗ trợ lẫn nhau.

SAWACO đang thúc đẩy tuyến Nguyễn Cửu Phú đưa nước từ Tân Hiệp về Bình Chánh và các tuyến cấp 1 trên đường vành đai 2 để tăng năng lực truyền tải về Nhà Bè, Cần Giờ, đồng thời tạo phương án dự phòng cho trung tâm. Đến tháng 9.2026, thi công tuyến Nguyễn Cửu Phú (đoạn Võ Văn Vân - Nguyễn Văn Linh) đạt khoảng 97%; các dự án khác tiếp tục triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đã khảo sát, gia cố khẩn cấp tuyến ống băng sông Soài Rạp và nghiên cứu bổ sung các tuyến ống song song tại vị trí vượt sông, rạch.

Đối với năng lực sản xuất lâu dài, Tổng công ty đang chuẩn bị dự án Nhà máy nước Thủ Đức 4, công suất 300.000 m³/ngày đêm. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, dự kiến phát nước vào cuối năm 2028. Đây là một phần trong định hướng nâng tổng công suất hệ thống lên khoảng 2,9 triệu m³/ngày đêm vào năm 2030 theo quy hoạch, đồng thời gia tăng nguồn cung cho khu vực phía nam thành phố.

Bên cạnh các dự án lớn, khả năng cấp nước khi xảy ra tình huống khẩn cấp cũng được chú trọng. SAWACO đã trang bị ba bộ thiết bị xử lý nước di động, ban hành quy định vận hành và tổ chức tập huấn cho các đơn vị. Các cuộc diễn tập cấp nước khẩn cấp bằng xe bồn, túi nước tiếp tục được tổ chức định kỳ; các công trình khai thác nước dưới đất cơ bản đã được chuyển sang vai trò nguồn nước dự phòng để hỗ trợ cấp nước khi có sự cố.

Từ kiểm soát chất lượng nước, đầu tư tuyến ống đến chuẩn bị phương án khi có sự cố, mục tiêu nhất quán của SAWACO là giảm thiểu rủi ro gián đoạn và củng cố sự an tâm của người dân trong từng ngày sử dụng nước sạch.