Để được hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí, đăng ký thế nào?

Tin vui với những cặp vợ chồng hiếm muộn

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, cho biết chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2026 - 2027" diễn ra ngày 8.10 do Chi cục Dân số TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức triển khai, dành 60 suất hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

"Chương trình này hướng đến những cặp vợ chồng mong con, có chỉ định thực hiện IVF nhưng gặp khó khăn về tài chính. Chương trình hỗ trợ 100% chi phí điều trị trong phạm vi quy định, từ khi bắt đầu thăm khám đến khi hoàn thành chuyển phôi và theo dõi thai dưới 9 tuần tuổi. Việc triển khai chương trình mở thêm cơ hội cho những gia đình đã được chỉ định điều trị hiếm muộn nhưng phải trì hoãn vì gánh nặng kinh tế", ông Trung cho hay.

Những tiêu chuẩn để tham gia chương trình ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC CUNG CẤP

Với các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn, hành trình tìm con không chỉ đòi hỏi thời gian, sức khỏe mà còn cần nguồn tài chính để theo đuổi các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Khi được bác sĩ chỉ định thực hiện IVF, chi phí điều trị có thể trở thành rào cản đối với những gia đình có thu nhập hạn chế. Chính vì thế, thông tin về chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí là tin vui với họ.

Chị Trần Thị Lệ Hằng (32 tuổi, làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, P.Bình Dương, TP.HCM; trước là P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết sau thời gian tìm hiểu, thăm khám và được bác sĩ tư vấn về phương pháp hỗ trợ sinh sản, vẫn phải cân nhắc khả năng tài chính trước khi quyết định bước tiếp theo.

"Vợ chồng tôi rất mong có con nhưng chi phí điều trị là nỗi lo lớn. Biết có chương trình hỗ trợ IVF miễn phí, tôi rất mừng, hy vọng đủ điều kiện đăng ký để có cơ hội đón con", chị Hằng chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, ngụ ở 43/10 đường số 10, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), cho biết hai vợ chồng đang mong con nhưng gặp khó khăn về kinh tế.

"Chi phí điều trị hiếm muộn khá lớn so với thu nhập của vợ chồng tôi nên phải cân nhắc, trì hoãn kế hoạch. Nếu được hỗ trợ từ chương trình, chúng tôi sẽ vơi bớt gánh nặng tài chính và có thêm hy vọng trên hành trình tìm con", anh Trọng chia sẻ.

Những câu chuyện trên cho thấy bên cạnh nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế, khả năng chi trả cũng ảnh hưởng đến cơ hội điều trị của các gia đình hiếm muộn. Với những cặp vợ chồng phải cân đối tiền thuê nhà, sinh hoạt và các khoản chi thiết yếu, việc được hỗ trợ chi phí có thể giúp họ giảm bớt áp lực tài chính, có thêm điều kiện tiếp tục kế hoạch sinh con.

Ông Trung cho biết cần theo dõi thông báo chính thức từ các đơn vị để biết thời gian tiếp nhận hồ sơ, địa điểm đăng ký... ẢNH: THANH NAM

Những trường hợp nào được ưu tiên hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm?

Theo ông Trung, các tiêu chí ưu tiên cụ thể như mức thu nhập, tình trạng điều trị, điều kiện cư trú, thành phần hồ sơ chứng minh hoàn cảnh khó khăn và cách thức xét duyệt cần được đơn vị tổ chức xác nhận. Đây là căn cứ quan trọng để các gia đình biết mình có thuộc diện được xem xét hay không, đồng thời bảo đảm quá trình lựa chọn được thực hiện công khai, minh bạch.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM nhấn mạnh: "Nguyên tắc xuyên suốt của chương trình là mọi hoạt động phải tuân thủ quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế, pháp luật Việt Nam, được thực hiện vì mục đích phi lợi nhuận và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu".

Ông Trung cho biết đối với những gia đình đang có nhu cầu điều trị hiếm muộn, việc chủ động tìm hiểu thông tin và liên hệ đúng đầu mối là bước cần thiết để không bỏ lỡ cơ hội.

"Theo định hướng phối hợp, Chi cục Dân số TP.HCM thực hiện vai trò tham mưu, định hướng chuyên môn và phối hợp triển khai. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động thành phố tham gia truyền thông, kết nối với hội viên, đoàn viên, công nhân và người lao động. Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức đảm nhiệm hoạt động chuyên môn điều trị trong phạm vi chương trình", ông Trung nói và cho hay: "Các gia đình cần theo dõi thông báo chính thức từ các đơn vị để biết thời gian tiếp nhận hồ sơ, địa điểm đăng ký, điều kiện xét chọn và giấy tờ cần chuẩn bị. Trước khi nộp hồ sơ, nên liên hệ trực tiếp đầu mối tiếp nhận để được hướng dẫn cụ thể về giấy tờ chứng minh hoàn cảnh kinh tế và hồ sơ khám, điều trị hiếm muộn…".

Bác sĩ CKI Lê Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, cho biết: "Chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ thiết thực này sẽ là điểm tựa vững chắc, trao thêm một cơ hội để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chính thức bắt đầu hành trình đón con yêu một cách trọn vẹn nhất. Các cặp vợ chồng được chọn vào chương trình sẽ nhận hỗ trợ 100% chi phí làm IVF theo phạm vi của chương trình, từ khi bắt đầu thăm khám điều trị đến khi hoàn thành chuyển phôi, theo dõi thai nhỏ dưới 9 tuần".