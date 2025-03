Để giảm rủi ro chọn nguyện vọng lớp 10

Vì sao các thành phố lớn cho HS đăng ký NV trước khi thi ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một số trường THPT tại Hà Nội lý giải: quy mô trường lớp, HS của Hà Nội lớn nhất cả nước, áp lực cạnh tranh cao nếu áp dụng cho phép HS đăng NV sau khi đã biết kết quả thi thì rất khó hình dung cách làm khả thi. Hơn nữa, còn có rất nhiều vấn đề phát sinh trong khâu tổ chức. Ví dụ, nếu thi trước rồi đăng ký NV sau thì trường nào chịu trách nhiệm? Hiện nay HS đăng ký NV 1 vào trường nào thì trường đó sẽ chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phòng thi… Do vậy, điều quan trọng nhất vẫn là khâu nghiên cứu, tư vấn lựa chọn NV cho HS trước khi thi. Nếu khâu này làm tốt thì sẽ giảm thiểu rủi ro.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đến giai đoạn này, hình thức tuyển sinh lớp 10 mà TP.HCM đang thực hiện phù hợp với thực tế, với quyền lợi HS, giáo viên và quy trình kỹ thuật. Quy trình đăng ký 3 NV hiện nay đòi hỏi HS phải nắm vững quy chế và có kỹ năng tìm hiểu thông tin. Do đó, việc thay đổi sẽ gây ra nhiều khó khăn cho HS vừa tốt nghiệp THCS, khi các em thiếu sự quản lý và khó tập trung. Đồng thời, đội ngũ giáo viên THCS không thể hỗ trợ tư vấn hiệu quả do đang tham gia công tác coi thi và chấm thi. Hệ quả nghiêm trọng là HS có thể mắc sai sót do không nắm vững quy trình mới, dẫn đến nguy cơ mất cơ hội vào trường mong muốn dù đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Theo chương trình GDPT 2018, việc chọn NV cần đảm bảo phát triển cả tri thức lẫn năng lực, phẩm chất cá nhân của HS. Quyết định này đòi hỏi sự tư vấn kỹ lưỡng từ nhà trường và phụ huynh để HS có lựa chọn phù hợp với khả năng và định hướng phát triển cá nhân.

Sở GD-ĐT luôn nhấn mạnh đến các trường THCS, giáo viên lớp 9 đặc biệt lưu ý đến công tác tư vấn NV lớp 10 cho HS với cả phụ huynh sao cho mỗi HS chọn trường phù hợp với năng lực, gia đình và định hướng nghề nghiệp ở bậc học THPT.

Căn cứ trên kết quả điểm thi, NV đăng ký của HS cùng với chỉ tiêu tuyển sinh, phần mềm tuyển sinh của Sở GD-ĐT sẽ xét ưu tiên lần lượt các NV của HS. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi tối đa cho HS, Sở GD-ĐT còn có một đợt tuyển bổ sung.

Bích Thanh - Tuệ Nguyễn