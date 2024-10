Để giảm thiểu rủi ro du học thông qua công ty tư vấn

2.860 công ty du học trên cả nước

Theo thống kê từ Cục Hợp tác quốc tế, năm 2024 ghi nhận có 3.423 tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH, trong đó 2.860 đơn vị đang hoạt động, số còn lại đã không làm việc trở lại hậu Covid-19 hoặc ngừng kinh doanh do hoạt động kém hiệu quả. Trong số đó, Hà Nội đang dẫn đầu khi có 1.304 công ty, gấp gần 3 lần so với TP.HCM (513). Ngoài ra, những địa phương: Nghệ An (150 công ty), Đà Nẵng (95), Hải Phòng (64), Hải Dương (60) và Hà Tĩnh (53) cũng có hoạt động TVDH sôi động.