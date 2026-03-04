De Heus hoàn tất mua lại CJ Feed & Care, mở rộng chiến lược tại châu Á

Tập đoàn Hoàng gia De Heus chính thức hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care, đánh dấu cột mốc chiến lược trong hành trình mở rộng và phát triển toàn cầu

Bước đi chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của De Heus, đồng thời khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng người chăn nuôi tại châu Á. Thương vụ này giúp De Heus tăng cường sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở rộng sang hai thị trường chiến lược mới bao gồm Hàn Quốc và Philippines. Qua đó, De Heus đã mua lại tổng cộng 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi cùng các hoạt động trong chuỗi giá trị chăn nuôi trên toàn khu vực.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay, De Heus Việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại

Đồng hành vững mạnh - Kiến tạo giá trị khác biệt trên từng trang trại.

Sự phát triển bền vững bắt đầu từ nơi quan trọng nhất, đó là các trang trại chăn nuôi. Việc kết hợp bề dày kinh nghiệm và chuyên môn vững chắc của De Heus và CJ Feed & Care giúp đội ngũ của chúng tôi có thêm nguồn lực mạnh mẽ để hỗ trợ người chăn nuôi địa phương chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và gia tăng lợi nhuận. Chúng tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài với người chăn nuôi, nhà phân phối và các đối tác, đồng thời cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ, kiến thức và giải pháp tối ưu. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ các quốc gia sở tại dành cho chúng tôi trong hành trình phát triển ngành chăn nuôi tại các thị trường này.

Sự hợp lực giữa De Heus và CJ Feed & Care góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ người chăn nuôi Việt Nam

Kết nối chuỗi giá trị để đạt tăng trưởng bền vững, hợp tác dài hạn

Với mục tiêu đồng hành và hỗ trợ người chăn nuôi, De Heus luôn chủ động kết nối các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị đạm động vật. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược, chúng tôi không ngừng tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn giống chất lượng cao, bằng cách đầu tư vào các trang trại heo và gia cầm giống ông bà, cụ kỵ trên khắp châu Á. Qua đó, De Heus hướng tới việc nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi cho khách hàng, đồng thời góp phần gia tăng khả năng cạnh tranh cho ngành chăn nuôi tại các thị trường mà chúng tôi đang hoạt động. Sự kết hợp giữa các giải pháp di truyền tiên tiến, con giống đẳng cấp quốc tế, sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cùng các dịch vụ hỗ trợ toàn diện về dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và thú y sẽ giúp người chăn nuôi - khách hàng của chúng tôi - đạt được thành công bền vững và hiệu quả kinh tế vượt trội. Song song đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ khách hàng về đầu ra của vật nuôi, trứng, cá và sữa cho các nhà máy giết mổ, doanh nghiệp chế biến và các thương lái. Bên cạnh đó, nhờ hợp tác với các ngân hàng đối tác chiến lược, chúng tôi đã phát triển thêm nhiều sản phẩm tài chính mới để đồng hành cùng khách hàng. De Heus cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời xây dựng các hệ sinh thái nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khách hàng. Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, chia sẻ: "Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của chúng tôi tại châu Á. Bằng việc kết hợp chuyên môn vững chắc và mối quan hệ khách hàng của CJ Feed & Care với kinh nghiệm hơn một thế kỷ của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật và quản lý trang trại, chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho người chăn nuôi trong khu vực. Chúng tôi sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai nơi người chăn nuôi và cộng đồng của họ có thể phát triển mạnh mẽ, và đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành đạm động vật".

De Heus cùng các đối tác chiến lược Topigs Norsvin và Hùng Nhơn phát triển mô hình chăn nuôi công nghệ cao, kiến tạo chuỗi giá trị bền vững

Thông qua hợp tác chặt chẽ với nông dân, hệ thống đại lý và các đối tác chiến lược, De Heus không ngừng mở rộng đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm của Việt Nam

Ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam & châu Á, chia sẻ: "Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược của chúng tôi tại châu Á. Cột mốc quan trọng này càng củng cố cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện - từ thức ăn chất lượng, con giống vượt trội đến dịch vụ tại trang trại và hỗ trợ tài chính. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với người chăn nuôi, đại lý, nhà đầu tư và các đối tác công, cùng sự hợp tác từ các đối tác chiến lược như Topigs Norsvin, Bel Gà, Orvia và Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus tiếp tục đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định về con giống chất lượng cao, bao gồm heo con, gà giống một ngày tuổi và vịt giống một ngày tuổi, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ các quy định và các hoạt động thân thiện với môi trường trên toàn khu vực".