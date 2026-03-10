De Heus, Hùng Nhơn công bố chiến lược 10 năm phát triển ngành chăn nuôi bền vững

De Heus và Hùng Nhơn họp báo công bố chiến lược phát triển ngành chăn nuôi

Kiên định phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

Chiến lược này được De Heus và Hùng Nhơn công bố ngày 10.3 tại Hà Nội sự có tham dự của đại diện Bộ Nông Nghiệp và Môi trường; đại diện Bộ Tư pháp; Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Keer van Baar…

Gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, De Heus kiên định theo đuổi chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với tầm nhìn dài hạn. Từ đầu tư vào thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng vật nuôi và các giải pháp quản lý trang trại, De Heus đã mở rộng sang con giống, chăn nuôi, chế biến và thị trường đầu ra góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị theo hướng hiện đại và minh bạch.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, phát biểu tại họp báo

Hùng Nhơn là đối tác chiến lược quan trọng của De Heus tại Việt Nam, khi cùng phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, trang trại quy mô lớn, ứng dụng tự động hóa, an toàn sinh học và các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ con giống - thức ăn - chăn nuôi - chế biến đến truy xuất nguồn gốc.

Từ lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện năm 2022, đến nay, De Heus và Hùng Nhơn đã và đang triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và Tây nguyên, với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỉ đồng. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn trọng điểm của chuỗi liên kết với 12 dự án, tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành hệ sinh thái chăn nuôi - chế biến - xuất khẩu quy mô lớn. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu mỗi năm và 10.000 con heo cụ kỵ, tạo nền tảng quan trọng phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững, ổn định và lâu dài.

Điểm nhấn của chuỗi dự án là nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm công nghệ cao, ứng dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000 và FSSC 22000 được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành chăn nuôi.

Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng thông tin tại họp báo

"Thập kỷ vàng" nâng tầm ngành chăn nuôi Việt

Theo chiến lược công bố, giai đoạn 2026 - 2036 sẽ là "thập kỷ vàng" để De Heus và Hùng Nhơn xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững, hiện đại và có trách nhiệm, phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh và yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

De Heus và Hùng Nhơn sẽ đầu tư thêm gần 6.000 tỉ đồng triển khai mở rộng các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai, nâng tổng vốn đầu tư cho toàn bộ giai đoạn 2026 - 2036 lên 18.300 tỉ đồng, hướng mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn dịch bệnh, phát triển các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế.

Chuỗi liên kết nông nghiệp công nghệ cao cung cấp gà xuất khẩu châu Âu

Sau khi hoàn thiện toàn bộ hệ thống, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, dự kiến đạt doanh thu mỗi năm gần 2 tỉ USD, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của De Heus tại châu Á. "De Heus mong muốn đóng góp vào những giá trị bền vững và đưa những thực phẩm sạch đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu. Chúng tôi làm điều này bằng tất cả sự quan tâm đến khí hậu, môi trường và phúc lợi động vật. Bằng những sản phẩm chất lượng, những kiến thức sâu rộng và am hiểu sâu sắc về dinh dưỡng động vật, De Heus mong muốn góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp, cải thiện chất lượng sống và phát triển nền kinh tế ở những quốc gia mà chúng tôi có mặt", ông Gabor Fluit nói.

Trang trại heo công nghệ cao của De Heus và Hùng Nhơn tại tỉnh Gia Lai

Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á Johan van den Ban khẳng định, De Heus mong muốn đồng hành Hùng Nhơn để gây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro cho người chăn nuôi và tạo ra giá trị bền vững cho toàn chuỗi. De Heus cam kết đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, giúp họ tiếp cận các giải pháp toàn diện để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, chung tay phát triển ngành chăn nuôi.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cũng cam kết đồng hành lâu dài cùng De Heus trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. "Trên nền tảng công nghệ đạt chuẩn quốc tế của De Heus, kinh nghiệm thị trường nội địa của Hùng Nhơn, chúng tôi hướng tới tạo ra giá trị thiết thực cho người nông dân, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam trong dài hạn", ông Hùng nói.