Để lại thanh xuân trong ngọn gió - Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên

Vườn ơi ở lại, ta về nhé

Chào lối đi rêu, cỏ bậc thềm

Hoa phù dung nở trên cành biếc

Dong riềng đỏ thắm ở bên hiên

Minh họa: Tuấn Anh

Chào rặng lau thưa, con suối nhỏ

Ánh nắng vàng rơi xuống mỗi chiều

Ngâm bàn chân nõn trong dòng nước

Đàn bà ngồi hát giữa cô liêu

Chào chùm trái ngọt thờ ơ chín

Ngóng khách phương xa đến vít cành

Chào hương xôi nếp thơm mùi trám

Chào bàn gỗ nhỏ, ghế xinh xinh

Chào cơn gió rét luồn qua núi

Bình minh sương phủ ngập lưng đồi

Mặt trời dường đã đi ra phố

Để thềm tí tách tiếng mưa rơi

Chào bông hồ điệp âm thầm nở

Chào chiếc hồ xinh in bóng mây

Chào bữa cơm chiều trong khói tỏa

Mùi chanh thơm mát dưới tay ai

Chào đêm ngủ sớm trên sàn gỗ

Tiếng tắc kè khuya chậm rãi kêu

Những cô gái đã qua mùa trẻ

Cười đùa kể lể chuyện thương yêu

Thôi nhé ta về, vườn ở lại

Chào đôi sóc nhỏ nấp trên cây

Những cô gái đã qua mùa trẻ

Để lại thềm xanh ít dấu giày

Để lại thanh xuân trong ngọn gió

Ngày ngày bay lượn phía chân mây...