Để lại thanh xuân trong ngọn gió - Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên

Vườn ơi ở lại, ta về nhé
Chào lối đi rêu, cỏ bậc thềm
Hoa phù dung nở trên cành biếc
Dong riềng đỏ thắm ở bên hiên
Chào rặng lau thưa, con suối nhỏ
Ánh nắng vàng rơi xuống mỗi chiều
Ngâm bàn chân nõn trong dòng nước
Đàn bà ngồi hát giữa cô liêu
Chào chùm trái ngọt thờ ơ chín
Ngóng khách phương xa đến vít cành
Chào hương xôi nếp thơm mùi trám
Chào bàn gỗ nhỏ, ghế xinh xinh
Chào cơn gió rét luồn qua núi
Bình minh sương phủ ngập lưng đồi
Mặt trời dường đã đi ra phố
Để thềm tí tách tiếng mưa rơi
Chào bông hồ điệp âm thầm nở
Chào chiếc hồ xinh in bóng mây
Chào bữa cơm chiều trong khói tỏa
Mùi chanh thơm mát dưới tay ai
Chào đêm ngủ sớm trên sàn gỗ
Tiếng tắc kè khuya chậm rãi kêu
Những cô gái đã qua mùa trẻ
Cười đùa kể lể chuyện thương yêu
Thôi nhé ta về, vườn ở lại
Chào đôi sóc nhỏ nấp trên cây
Những cô gái đã qua mùa trẻ
Để lại thềm xanh ít dấu giày
Để lại thanh xuân trong ngọn gió
Ngày ngày bay lượn phía chân mây...
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