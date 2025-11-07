Để L'Oréal thúc đẩy sự chuyển mình của ngành làm đẹp Việt Nam

Ông Wagih nhận định thị trường làm đẹp Việt Nam hiện không chỉ nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực, mà còn nhanh nhất toàn cầu. Không những thế, Việt Nam là nơi công nghệ sáng tạo, phát triển bền vững và sự gắn kết với văn hóa địa phương cùng nhau tạo nên ngành làm đẹp bao trùm, nhân văn và có trách nhiệm hơn.

Bức tranh đầy sắc màu

Khi nền kinh tế mạnh lên, người tiêu dùng Việt Nam sẵn lòng theo đuổi việc làm đẹp và chăm sóc bản thân, vốn là những nhu cầu thiết yếu giúp họ cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn. Ông Wagih cho biết toàn bộ các lĩnh vực mà L'Oréal đang hoạt động, từ chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc tóc, nhuộm tóc đến nước hoa, đồng loạt tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, mạnh nhất là mảng chăm sóc da cùng nước hoa, và L'Oréal tự hào mang đến những dòng hương tinh tế bậc nhất trên thị trường.

Một trong những thay đổi thúc đẩy tăng trưởng đến từ việc người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Trong đó, sự trỗi dậy của Gen Z đang làm thay đổi sâu sắc cách L'Oréal tiếp cận thị trường và sáng tạo sản phẩm tại Việt Nam. Tập đoàn đã rút ra công thức như sau: phối hợp sự kết nối, tính tò mò, nhu cầu về giá trị và niềm vui trải nghiệm. "Với Gen Z, thương hiệu không chỉ bán sản phẩm, mà còn cần kể nên những câu chuyện, tạo cảm xúc và mang lại giá trị thực", ông nhấn mạnh.

Trước xu hướng trên, tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và trải nghiệm đa kênh, nhằm tạo ra những điểm chạm mới mẻ, thú vị và mang tính cá nhân hóa cho người tiêu dùng trẻ. Là một trong những thương hiệu dẫn đầu về thương mại điện tử toàn cầu, L'Oréal tạo nên đà tiến mạnh mẽ với livestreaming, mà theo tập đoàn còn gọi là "retainment", hình thức giải trí mới đi kèm mua sắm và mang đến cơ hội tương tác trực tiếp với thương hiệu. Đặc biệt, với những thương hiệu cần nâng cao nhận thức và giáo dục người tiêu dùng, L'Oréal còn chú trọng giáo dục và nâng cao nhận thức để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đúng cách.

Một xu hướng nổi bật khác được L'Oréal ghi nhận là trang điểm kết hợp chăm sóc da. "Đây là xu hướng mới, trong đó các sản phẩm trang điểm không chỉ giúp bạn trông đẹp hơn và tự tin hơn, mà còn chứa các hoạt chất dưỡng da tương tự như trong sản phẩm chăm sóc da, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da vào lúc trang điểm", ông giải thích.

Tương lai và sự hỗ trợ phù hợp

Trong những năm tới, ông Wagih cho rằng yếu tố thúc đẩy tăng trưởng lớn tiếp theo của ngành làm đẹp Việt Nam sẽ đến từ trải nghiệm mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Về tương lai gần, ông dự báo ngành làm đẹp sẽ bước vào giai đoạn phát triển kết hợp giữa kỹ thuật số và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng, được tiếp sức từ sự bùng nổ của các trung tâm mua sắm mới toanh. Với tâm thế đồng hành, L'Oréal sẵn sàng hỗ trợ các nhà bán lẻ cho giai đoạn phát triển kế tiếp của thị trường và tiếp tục đưa thêm thương hiệu đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, L'Oréal, tập đoàn tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực Beauty Tech, đang hiện thực hóa tầm nhìn tại Việt Nam bằng những trải nghiệm làm đẹp thông minh, tiện lợi và cá nhân hóa. Tại Việt Nam, L'Oréal đã triển khai một số dịch vụ Beauty Tech, với kế hoạch giới thiệu thêm các sản phẩm công nghệ làm đẹp trong những năm tới, nhằm đưa những trải nghiệm đột phá đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là gen Z.

Trong quá trình phát triển kinh doanh, ông Wagih cho hay tập đoàn đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc hài hòa các quy định với Tiêu chuẩn Mỹ phẩm ASEAN. "Tuy nhiên, một số quy định và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn tạo ra thách thức, chúng tôi mong muốn các quy định rõ ràng, thống nhất và dễ dự đoán, đi kèm với thực thi mạnh mẽ."ông Wagih chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Wagih cũng đánh giá cao cơ quan chức năng vừa qua đã xử lý mạnh trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý hàng giả, hàng xách tay, hàng trôi nổi đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi các doanh nghiệp làm đúng được bảo vệ và người tiêu dùng được an toàn tuyệt đối. Điều này giúp bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đảm bảo an toàn sản phẩm và khuyến khích đổi mới, đầu tư bền vững vào ngành công nghiệp làm đẹp của Việt Nam.