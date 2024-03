Để 'lọt' hơn 6.000 kg vàng thỏi nhập lậu, nhiều cán bộ cửa khẩu bị nhắc tên

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị TAND TP.HCM xét xử 24 bị can trong vụ án buôn lậu hơn 6.000 kg vàng thỏi xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận.

Thời điểm triệt phá, lực lượng công an thu giữ 103 kg vàng thỏi BỘ CÔNG AN

Trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có quyết định truy nã đối với bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng tại Hà Nội) do bị can này đã bỏ trốn.

Nhập lậu hơn 6.000 kg vàng thỏi, trị giá trên 8.400 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM), và bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Vật chứng được thu giữ trong quá trình điều tra BỘ CÔNG AN

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 3.8 - 28.9.2022.

Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16.7 - 28.9.2022. Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.



Nhiều chủ tiệm vàng mua vàng lậu bị truy tố theo

Trong đường dây thứ nhất, sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Bộ Công an truy nã bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng tại Hà Nội) BỘ CÔNG AN

Theo điều tra, việc mua bán vàng thỏi lậu trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Qúi Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Nhóm bị can (là khách hàng mua vàng nhập lậu Phụng và Hằng) bị truy tố, gồm: Huỳnh Minh Khánh, chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan; Nguyễn Thị Minh, Công ty TNHH kinh doanh vàng Kim Hiền Bình Minh; Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã, chủ tiệm vàng Phúc Hằng tại Hà Nội); Nguyễn Duy Đức, nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng; Đặng Nam Trung (em ruột của Thanh Hằng).

Tách nhiều sai phạm liên quan

Quá trình điều tra, liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, CQĐT Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, có căn cứ xác định, trong khung giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. Ngoài giờ hành chính (từ 17 giờ - 7 giờ sáng hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.

Song, từ ngày 3.8 - 28.9.2022, trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 - 5 giờ và 17 giờ hôm trước - 6 giờ hôm sau, bị can Trần Thanh Thắng thường xuyên có hoạt động giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng là Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hoè, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực.

Hành vi của các cán bộ nêu trên có dấu hiệu tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, đối với các cá nhân thuộc An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, kết quả điều tra thể hiện ngày 28.9.2022, trên chuyến bay Đặng Nam Trung bay từ TP.HCM ra Hà Nội, bị can có mang theo vàng nguyên khối. Liên quan đến việc mang vàng lậu này, công văn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có nêu hành lý xách tay của hành khách Đặng Nam Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay theo quy định của luật Hàng không Việt Nam và danh mục vật phẩm nguy hiểm của Cục hàng không Việt Nam. Do đó, không có căn cứ đối với các nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất thuộc kíp trực liên quan.

