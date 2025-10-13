Dế mèn lên sân khấu nhạc kịch

Không bám sát nguyên tác, vở diễn được sáng tạo theo hướng mới, vừa quen vừa lạ, dung hòa giữa hiện đại và truyền thống. Trong tác phẩm này, khán giả ở nhiều độ tuổi sẽ được "sống" cùng Dế mèn bằng ngôn ngữ sân khấu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo. Ở đó, yếu tố thuần Việt được đặt lên hàng đầu, gợi nhắc về bản sắc văn hóa dân tộc thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc, bối cảnh... Điều này được giao thoa hài hòa với cách kể chuyện hiện đại cùng thủ pháp sân khấu mới mẻ, sử dụng công nghệ ánh sáng và âm thanh tiên tiến.

Đêm diễn đầu tiên dự kiến diễn ra tối 25.10 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM ẢNH: BTC

Đứng sau Dế mèn ngoại truyện là giám đốc nghệ thuật Nguyễn Phúc Hải và đạo diễn sân khấu Nguyễn Phúc Hùng. Cả hai đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực múa đương đại và ballet, từng tham gia và dàn dựng nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Kiều, Carmen, Hồ Thiên nga… Trong khi đó, âm nhạc của vở diễn được nhạc sĩ Việt Anh sáng tác riêng, kết hợp giữa chất liệu VN, ngôn ngữ nhạc kịch đương đại và âm nhạc cổ điển dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Những giọng ca góp mặt gồm: NSƯT Khánh Ngọc, Phương Vy, Đào Mác... cùng nhiều nghệ sĩ trình diễn tài năng.

Đạo diễn Vân Trình, đại diện đơn vị sản xuất, tiết lộ vở nhạc kịch nằm trong hệ sinh thái Dế Mèn Creative lớn hơn, nhằm xây dựng sản phẩm văn hóa - âm nhạc VN chuẩn quốc tế, thu hút khán giả đa thế hệ, góp phần giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật cho trẻ, tạo điểm nhấn văn hóa và quảng bá hình ảnh VN trong thời kỳ hội nhập. Nhưng trước hết, Dế mèn ngoại truyện hứa hẹn sẽ là "điểm hẹn văn hóa" cho các gia đình và là dấu ấn độc đáo cho du khách đến thăm VN.