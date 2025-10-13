Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Dế mèn lên sân khấu nhạc kịch

Tuấn Duy
Tuấn Duy
13/10/2025 08:32 GMT+7

Sau phim hoạt hình và các tác phẩm truyện tranh phái sinh gần đây, hình tượng dế mèn từ tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài tiếp tục nối dài sức sống qua vở nhạc kịch Dế mèn ngoại truyện.

Không bám sát nguyên tác, vở diễn được sáng tạo theo hướng mới, vừa quen vừa lạ, dung hòa giữa hiện đại và truyền thống. Trong tác phẩm này, khán giả ở nhiều độ tuổi sẽ được "sống" cùng Dế mèn bằng ngôn ngữ sân khấu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo. Ở đó, yếu tố thuần Việt được đặt lên hàng đầu, gợi nhắc về bản sắc văn hóa dân tộc thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc, bối cảnh... Điều này được giao thoa hài hòa với cách kể chuyện hiện đại cùng thủ pháp sân khấu mới mẻ, sử dụng công nghệ ánh sáng và âm thanh tiên tiến.

Dế mèn lên sân khấu nhạc kịch - Ảnh 1.

Đêm diễn đầu tiên dự kiến diễn ra tối 25.10 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM

ẢNH: BTC

Đứng sau Dế mèn ngoại truyện là giám đốc nghệ thuật Nguyễn Phúc Hải và đạo diễn sân khấu Nguyễn Phúc Hùng. Cả hai đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực múa đương đại và ballet, từng tham gia và dàn dựng nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Kiều, Carmen, Hồ Thiên nga… Trong khi đó, âm nhạc của vở diễn được nhạc sĩ Việt Anh sáng tác riêng, kết hợp giữa chất liệu VN, ngôn ngữ nhạc kịch đương đại và âm nhạc cổ điển dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Những giọng ca góp mặt gồm: NSƯT Khánh Ngọc, Phương Vy, Đào Mác... cùng nhiều nghệ sĩ trình diễn tài năng.

Dế mèn lên sân khấu nhạc kịch - Ảnh 2.

Đêm diễn đầu tiên dự kiến diễn ra tối 25.10 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM

ẢNH: BTC

Đạo diễn Vân Trình, đại diện đơn vị sản xuất, tiết lộ vở nhạc kịch nằm trong hệ sinh thái Dế Mèn Creative lớn hơn, nhằm xây dựng sản phẩm văn hóa - âm nhạc VN chuẩn quốc tế, thu hút khán giả đa thế hệ, góp phần giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật cho trẻ, tạo điểm nhấn văn hóa và quảng bá hình ảnh VN trong thời kỳ hội nhập. Nhưng trước hết, Dế mèn ngoại truyện hứa hẹn sẽ là "điểm hẹn văn hóa" cho các gia đình và là dấu ấn độc đáo cho du khách đến thăm VN. 

Tin liên quan

Tìm biên kịch trẻ qua hình tượng dế mèn

Tìm biên kịch trẻ qua hình tượng dế mèn

Lấy cảm hứng từ nhân vật Dế mèn nổi tiếng trong văn học VN, Thời báo Văn học Nghệ thuật và CinePlus vừa đứng ra tổ chức cuộc thi Sáng tác cùng Dế với đối tượng tham gia gồm học sinh cấp tiểu học, THCS và THPT từ 6 - 16 tuổi, có thể dự thi theo nhóm hoặc cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Dế mèn Nhạc kịch Sân khấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận