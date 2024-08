Để ‘ngày trở về’ an nhiên, thanh thản

Món quà của sự an tâm

Người Á Đông luôn kiêng kỵ khi đề cập đến cái chết, bởi quan niệm đây là điềm chẳng lành. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi mà mọi người thường phải đối mặt với cả nỗi lo về cuộc sống, sức khỏe và giấc mơ tương lai thì việc chuẩn bị cho "hậu sự" của chính mình lại càng xa vời.

Thế nhưng dưới quan điểm nhà Phật, chết là một điều hiển nhiên mà ai cũng phải trải qua. Do vậy, chuẩn bị càng sớm càng tốt, bởi không ai biết được khi nào vô thường sẽ gõ cửa.

Kế hoạch cho "ngày trở về" - Món quà của sự an tâm

Ảnh minh họa

Chuẩn bị cho "ngày trở về" của mình, không phải là bi quan, yếm thế mà chính là cánh cửa mở ra một lối sống an nhiên, hạnh phúc ngay trong thực tại. Sống hết mình với thế giới này, nỗ lực hướng thiện, làm lợi ích cho cộng đồng để hành trình tái sinh được thảnh thơi, bình an. Cũng là cho con cháu và những người thân yêu không bối rối trong giây phút "cáo chung" của chính mình. Đây chính là món quà cuối cùng - "sự an tâm" dành cho những người thân yêu.

Đừng để "ngày trở về" trở thành gánh nặng…

Trong giây phút đau buồn nhất, việc lo toan hậu sự cho người đã khuất, sẽ không tránh khỏi những bối rối dẫn đến sai sót đáng tiếc. Bởi những gia đình khi xảy ra hữu sự thường chìm trong không khí đau thương, do đó, công tác chuẩn bị phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ, kể cả lựa chọn nơi an táng. Tất cả diễn ra rất chóng vánh.

Một kế hoạch chu toàn từ hôm nay là nền tảng cho sự ổn định giữa những xáo trộn, sự vững chãi giữa những đau thương. Lựa chọn một mảnh đất dùng để dưỡng sanh là khởi đầu cho việc tự chuẩn bị trước kế hoạch ấy. Ngoài ra, ưu điểm của mua trước đất sinh phần là ta không cần phải gấp gáp, có nhiều thời gian để chọn lựa, tham khảo các nơi, từ đó có được quyết định ưng ý, phù hợp túi tiền.

Hoa viên Bình An - An tâm trọn vẹn

Ảnh: Hoa viên Bình An

Với quan niệm Á Đông, phong thủy huyệt mộ ảnh hưởng rất lớn cả người đã khuất và người đang sống.

Song ngoài yếu tố phong thủy, một trong những tiêu chí không thể bỏ qua khi mọi người chọn mua đất nghĩa trang là chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nghĩa trang - quản lý - vận hành, nhằm tạo sự chặt chẽ trong khoa học quy hoạch và đúng về mặt phong thủy nghĩa trang, cũng như tính an toàn về pháp lý.

Hoa viên Bình An - Khởi đầu của kế hoạch an tâm

Là công viên nghĩa trang lớn bậc nhất cả nước với diện tích lên đến 100ha, đồng thời cũng là nghĩa trang cao cấp đạt chuẩn 5 sao nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ, Hoa viên Bình An là một trong những địa điểm lý tưởng được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi yên nghỉ cho người thân đã khuất núi.

Toàn cảnh Hoa Viên Bình An

Ảnh: Hoa Viên Bình An

Được quy hoạch theo thuyết Ngũ Phúc với hình bàn tay Phật đỡ đóa Kim Liên ôm trọn thiền tự, Hoa viên Bình An là vùng Đất Phúc mà khó nơi nào sánh được. Phong Thủy Bậc Nhất của Hoa viên Bình An tọa Bắc hướng Nam đón linh khí đất trời, được Sư phụ Goh Kim Hua - bậc thầy đến từ Singapore - chọn làm nơi Tứ linh hội tụ - Long mạch vượng gia.

Quần thể kiến trúc này còn được thiết kế mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, cổng Tam Quan, đền Trình, suối Thanh Long,… những mảng xanh cỏ cây hoa lá xen lẫn đường dạo bộ lát đá, nơi dòng nước uốn lượn trên thế đất độc tôn, nơi uy nghiêm của giáo lý nhà Phật trải mình thênh thang giữa đất trời,…

Khu mộ đơn của Hoa viên Bình An được khách hàng an tâm lựa chọn

Ảnh: Hoa viên Bình An

Là thành viên của Hiệp hội quản trang Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa viên Bình An tự hào tạo lập một sản phẩm Việt vươn tầm đẳng cấp quốc tế. Hoa viên Bình An đưa tiêu chuẩn cao cấp vào dịch vụ, với đội ngũ kiến trúc sư chuyên môn cao, cảnh quan xanh mát, cung cấp xe đưa đón miễn phí, cúng lễ online và cúng tế vào các dịp lễ lớn hàng năm như Thanh Minh, Vu Lan, cầu an…