Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu Chủ tịch UBND Phú Yên Phạm Đình Cự

Theo thông cáo của UBKT T.Ư, từ 6 - 8.3, UBKT T.Ư đã họp kỳ 37 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú để xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Hà Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND Phú Yên, bị khởi tố hồi tháng 9.2023 ĐỨC HUY

UBKT T.Ư nhận thấy, ông Phạm Đình Cự, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tư Sơn, cựu Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Phạm Đình Cự, Nguyễn Tư Sơn, Nguyễn Thế Bình.

Trước đó, các ông Phạm Đình Cự, Nguyễn Tư Sơn, Nguyễn Thế Bình đều đã bị khởi tố trong các vụ án xảy ra tại các địa phương này.

Ngày 14.9.2023, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ông Cự bị khởi tố điều tra tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" vì có liên quan đến vụ cho chuyển nhượng khu "đất vàng" ô phố A2 đường Hùng Vương (TP.Tuy Hòa) trái quy định pháp luật.

Ngày 6.8.2023, ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cũng bị khởi tố liên quan đến các sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án mua sắm một số phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ việc dạy và học, hoạt động tài chính của sở này giai đoạn 2015 - 2021.

Ngày 17.1 vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo cơ quan công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang năm 2017.