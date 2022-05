Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, trong 2 ngày 16 và 17.5, tại Hà Nội, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú.

Thực hiện kết luận của UBKT T.Ư tại kỳ họp thứ 13 về việc xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ KH-CN, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư Chi bộ, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN.

UBKT T.Ư cũng quyết định cảnh cáo các ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Thiện Thành, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Lê Bách Quang, Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện Covid-19.

Đồng thời, khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN.

UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cá nhân ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN.

Tại Bộ Y tế, UBKT T.Ư cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Phó Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

UBKT T.Ư quyết định cảnh cáo các ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Đức Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Đồng thời, khiển trách các ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Chu Ngọc Anh, 57 tuổi, quê tại H.Ba Vì, Hà Nội, là tiến sĩ Vật lý lý thuyết. Ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông Chu Ngọc Anh từng là Thứ trưởng Bộ KH-CN từ 2010 - 2013, sau đó làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (đến 2015). Từ 2016, sau khi trúng cử T.Ư Đảng khóa XII, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ KH-CN.

Đến ngày 18.9.2020, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau đó được HĐND TP.Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Thanh Long (55 tuổi), quê tại xã Bạch Long, H.Giao Thủy, Nam Định. Ông Nguyễn Thanh Long tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường đại học Y Thái Bình (nay là Trường đại học Y dược Thái Bình) năm 1990.

Từ tháng 3.2008 - 11.2011, ông là Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS. Sau đó, từ tháng 12.2011, ông Nguyễn Thanh Long là Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông được phong hàm phó giáo sư y học năm 2009 và giáo sư y học năm 2013.

Tới tháng 10.2018, ông Long được điều động làm Phó ban Tuyên giáo T.Ư và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1.2020, sau đó được Thủ tướng Chính phủ giao làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tới tháng 11.2020, Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế, làm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới tháng 4.2021, sau khi trúng cử T.Ư khóa XIII, ông Long tiếp tục được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Liên quan tới vụ việc Công ty Việt Á, tới nay, Ban Bí thư đã kỷ luật cách tất cả chức vụ đối với trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, và thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). UBKT T.Ư cũng kỷ luật từ khiển trách tới khai trừ ra khỏi Đảng với 10 cán bộ khác thuộc học viện này.

Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các tỉnh, thành đã khởi tố 6 vụ án khác nhau, bắt tạm giam 33 bị can liên quan tới vụ việc.

Ngày 25.4, tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra toàn quốc, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú cho biết, hiện UBKT T.Ư đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ KH-CN, Bộ Y tế và 8 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành. Đồng thời, chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ việc Việt Á.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 13 (từ 28 - 31.3), UBKT T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ KH-CN và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á.

Cụ thể, UBKT T.Ư kết luận, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ KH-CN đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y; trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Việt Á và một số cá nhân.

Về cá nhân, UBKT T.Ư khẳng định, các ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Thanh Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ KH-CN và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đánh giá, những vi phạm của các tổ chức, cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ KH-CN và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.