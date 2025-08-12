Đề nghị buôn vàng trang sức, phân bón không cần điều kiện kinh doanh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi tới Bộ Tài chính góp ý về việc đề xuất cắt giảm, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi tắt là danh mục) quy định tại luật Đầu tư.

Theo đó, đơn vị này đề nghị thu hẹp và/hoặc xem xét phạm vi của 4 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, gồm: vàng, phân bón, giống thủy sản, dịch vụ khai thác tài nguyên nước.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng nhiều lần kiến nghị bỏ hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ẢNH: ĐAN THANH

VCCI phân tích, vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ được xem là loại hàng hóa thông thường. Kinh doanh loại hàng hóa này không tác động đến lợi ích công cộng như các loại vàng khác trong cùng nhóm kinh doanh vàng.

Bản thân các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ không có tính đặc thù của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện (tức là không rõ kiểm soát yếu tố tác động đến lợi ích công cộng nào) như: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Trong quá trình thực thi Nghị định 24/2012/NĐ-CP, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nhiều lần kiến nghị về việc loại bỏ hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ ra khỏi danh mục. VCCI đề nghị thu hẹp phạm vi của ngành nghề kinh doanh vàng trong danh mục.

Với kinh doanh phân bón, VCCI lập luận, theo quy định hiện tại, hoạt động sản xuất, nhập khẩu, buôn bán phân bón đều phải đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Việc áp đặt điều kiện kinh doanh đối với hoạt động buôn bán phân bón là chưa hợp lý, vì không rõ về mục tiêu quản lý, trong khi yêu cầu đảm bảo chất lượng đã được kiểm soát ở từng sản phẩm lưu thông ở thị trường.

VCCI đề nghị sửa đổi lại phạm vi của ngành, nghề kinh doanh phân bón, trong đó loại bỏ hoạt động buôn bán phân bón, không phải đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Xác định lại phạm vi của ngành, nghề kinh doanh giống thủy sản

Ở khía cạnh kinh doanh giống thủy sản, theo VCCI, đây được xác định là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, có khả năng tất cả các hoạt động như sản xuất, nhập khẩu, mua bán giống thủy sản sẽ phải đáp ứng điều kiện kinh doanh.

VCCI đề nghị xác định lại phạm vi của ngành, nghề kinh doanh giống thủy sản là "sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản" ẢNH: ĐAN THANH

Thực tế, theo quy định của pháp luật thủy sản, hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; nhập khẩu giống thủy sản (đối với trường hợp nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm) phải xin cấp phép. Trong khi đó, hoạt động mua bán giống thủy sản không phải áp dụng điều kiện kinh doanh. Cơ chế quản lý này là phù hợp.

Để đảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý hiện hành, VCCI đề nghị xác định lại phạm vi của ngành, nghề kinh doanh giống thủy sản là "sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản". Điều này nhằm tránh tình trạng ban hành điều kiện kinh doanh đối với những hoạt động không cần thiết phải áp đặt điều kiện kinh doanh.

Với kinh doanh dịch vụ khai thác tài nguyên nước, VCCI đề nghị xem xét lại phạm vi và tên của ngành, nghề kinh doanh này để đảm bảo tính rõ ràng khi xác định các ngành, nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện kinh doanh.

VCCI phân tích, luật Tài nguyên nước quy định về giấy phép khai thác tài nguyên nước, gồm: giấy phép khai thác nước mặt; giấy phép khai thác nước dưới đất; giấy phép khai thác nước biển.

Trong khi đó, Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định giấy phép tài nguyên nước gồm: giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển.

Nếu chỉ dựa vào tên trong danh mục và đối chiếu với các quy định của pháp luật về tài nguyên nước hiện nay, sẽ không thể xác định được dịch vụ khai thác tài nguyên nước là hoạt động kinh doanh gì.