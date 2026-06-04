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Thời sự

Đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/06/2026 18:09 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này.

Ngày 4.6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 2.6 cho biết đã gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở vịnh Thái Lan, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiệp định Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á để đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực.

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