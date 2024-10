Đề nghị chuyển hồ sơ cho công an vụ tàu cá 'chở' 9 thiết bị giám sát hành trình

Liên quan thông tin 1 tàu cá ở Cà Mau "chở" 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, ngày 18.10, Đội kiểm tra liên ngành 666 của tỉnh Cà Mau cho biết, đã đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an H.Ngọc Hiển củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

Ông Đ.Đ.N chủ tàu cá (thứ 2 từ trái qua) chở 9 thiết bị giám sát hành trình của các tàu khác, đang làm việc với các ngành chức năng ẢNH: CHÍ HIỂU

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội kiểm tra liên ngành 666 phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Công an H.Năm Căn, Viện KSND và Công an H.Ngọc Hiển đánh giá hành vi vi phạm của thuyền trưởng T.V.S (37 tuổi, ngụ xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) có đủ yếu tố cấu thành "cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử".

Qua kiểm tra thực tế, tàu CM-08710-TS thuộc diện tàu cá "3 không" (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm). Tàu này mới được đăng ký lại vào ngày 1.7, nhưng số máy trên tàu không khớp với số máy trong giấy chứng nhận đăng ký.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 4 giờ ngày 17.10, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá số hiệu CM-08710-TS, do ông T.V.S làm thuyền trưởng đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai 28 hải lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển 9 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Tổ công tác đã dẫn giải người và phương tiện về cảng Hải đội 421 tại H.Năm Căn (Cà Mau) để xử lý.



Qua xác minh ban đầu, tàu cá CM 08710-TS do ông Đ.Đ.N (53 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) đứng tên chủ sở hữu. Tàu này được ông N. cho ông T.V.S thuê lại theo hợp đồng viết tay, thời hạn thuê 3 tháng với giá 5 triệu đồng/tháng.

Theo ông N., mục đích cho thuê tàu là để ông S. hành nghề lưới ghẹ và ông không biết về việc tàu này vận chuyển các thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.

Vụ việc đang được Công an H.Ngọc Hiển và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.