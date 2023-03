Đề nghị công an điều tra các đối tượng hành hung nhóm phóng viên tại Hòa Bình

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết cơ quan này đã nhận được công văn của Báo Nông thôn ngày nay với nội dung phản ánh nhóm phóng viên của báo này phối hợp với các cán bộ Phòng TN-MT H.Đà Bắc xuống ghi nhận tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy giấy Thuận Phát, đóng tại xã Tú Lý, H.Đà Bắc.



Phóng viên báo Nông thôn ngày nay bị các đối tượng hành hung CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, phóng viên của báo này đã bị một nhóm đối tượng tại nhà máy hành hung, phá hỏng phương tiện tác nghiệp, cản trở hoạt động nghề nghiệp đúng quy định pháp luật.

Trước sự việc này, chiều nay 23.3, Cục Báo chí đã có công văn gửi Công an tỉnh Hòa Bình, công văn nêu rõ: "Đây là vụ việc nghiêm trọng, vi phạm quy định tại điều 9 luật Báo chí 2016. Do đó, Cục Báo chí đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật".

Cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị xử lý hành vi hành hung phóng viên khi tác nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương có biện pháp bảo vệ tính mạng của nhóm phóng viên Báo Nông thôn ngày nay. Đồng thời tiến hành điều tra xử lý thích đáng đối với nhóm đối tượng tấn công phóng viên theo quy định của pháp luật.

Theo công văn của Báo Nông thôn ngày nay, ngày 21.3, sau khi nhận được phản ánh của người dân qua đơn thư, nhóm phóng viên Báo Nông thôn ngày nay đã phối hợp với Phòng TN-MT H.Đà Bắc xuống ghi nhận tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy giấy Thuận Phát, đóng tại xã Tú Lý.

Trong lúc các phóng viên đang tác nghiệp, nhóm đối tượng gồm 3 người đã có hành vi ngăn cản, bẻ tay, giật máy ảnh, đập camera, nhằm hủy hoại các thiết bị này và những thông tin lưu bên trong. Ngoài ra, những đối tượng này còn hăm dọa, chửi bới, xúc phạm nhóm phóng viên.