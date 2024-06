Đề nghị cung cấp hồ sơ 5 gói thầu tại dự án tái định cư sân bay Long Thành

Ngày 26.6, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa đề nghị sở này cung cấp hồ sơ thông tin 5 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493 (trụ sở tại TP.Vinh, Nghệ An) thi công tại Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư sân bay Long Thành.

Khu tái định cư sân bay Long Thành LÊ LÂM

Khu tái định cư sân bay Long Thành rộng 282 ha, có 11 công trình xã hội được triển khai xây dựng từ năm 2021, gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và trụ sở UBND xã Lộc An. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 227 tỉ đồng. Các nhà thầu sau khi ký hợp đồng đều được tạm ứng tiền với sự bảo lãnh của ngân hàng.

Tuy nhiên, do các công trình này đều chậm tiến độ, trong đó có 6 công trình bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án) đánh giá "không có khả năng hoàn thành". Nguyên nhân có yếu tố khách quan là biến động giá, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cũng có yếu tố chủ quan là nhà thầu không tích cực thi công.

Do vậy, tháng 9.2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm trễ nói trên. Trong đó, có 5 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493 thi công.

Liên quan đến 5 gói thầu nói trên, đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có đơn gửi TAND tỉnh Đồng Nai khởi kiện Ngân hàng thương mại CP Đông Nam Á về việc thu hồi tiền tạm ứng (36 tỉ đồng) mà trước đó chủ đầu tư đã tạm ứng cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493.

Hiện vụ kiện đã được TAND tỉnh Đồng Nai chuyển cho TAND TP.Vinh (Nghệ An) giải quyết theo thẩm quyền.

.