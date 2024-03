Đề nghị giao SCB quản lý toàn bộ tài sản của Trương Mỹ Lan

Sau hơn 10 ngày xét xử, ngày 20.3, Viện KSND TP.HCM luận tội đối với Trương Mỹ Lan (68 tuổi) và 85 bị cáo trong vụ án do đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Bị cáo Trương Mỹ Lan THẢO NHÂN

Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND TP.HCM đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỉ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật.

Viện KSND TP.HCM đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt), Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty Tường Việt) nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Tấn Trước.



Luật sư bào chữa: Bị cáo Trương Mỹ Lan sốc khi nghe đề nghị mức án tử hình

Tiền hưởng lợi được trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan

Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị HĐXX tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) để bảo đảm thi hành án. Bị cáo này bị xét xử về hành vi chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng.

Đối với các quan hệ dân sự còn lại, đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan THẢO NHÂN

Về xử lý vật chứng, Viện KSND TP.HCM đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để thi hành án cho các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan.

Đối với 1.169 bất động sản mà cơ quan điều tra đã kê biên, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định của pháp luật để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan về khắc phục hậu quả.

Đối với 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã ra quyết định thi hành án và quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển nhượng sở hữu đề thi hành quyết định trọng tài về vụ kiện số 29/12 ngày 25.4.2013 của Hội đồng trọng tài Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và quyết định số 117/2013/KDTM-ST ngày 25.9.013 của TAND TP.HCM. Do đó, yêu cầu Công ty Hồng Phát, Công ty China Polycty Limited tiếp tục thi hành phán quyết của trọng tài theo quyết định thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

Theo Viện KSND TP.HCM, việc đại diện Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát sử dụng 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để thế chấp cho các hợp đồng tín dụng tại SCB sau khi đã có quyết định thi hành án, hợp đồng thế chấp không được công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định thì cần xem xét làm rõ, xử lý theo quy định.

Đối với các mã tài sản khác đang thế chấp tại SCB, đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ, nếu còn dư thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan.

Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo khác, nếu không liên quan đến vụ án, đề nghị tuyên trả cho các bị cáo.

Viện KSND TP.HCM đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 19 - 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt là mức án tử hình.