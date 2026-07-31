Đề nghị giữ án tử hình tội mua bán ma túy, hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 31.7, Công an TP.HCM tổ chức tọa đàm thực hiện thi hành luật và tính khả thi của các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Đề nghị giữ án tử hình với 2 tội danh

Góp ý dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi), ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, thống nhất với chủ trương thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Việc này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, phù hợp xu hướng lập pháp và yêu cầu hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Tuy nhiên, đối với tội "mua bán trái phép chất ma túy" (điều 251), Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục duy trì hình phạt tử hình đối với người chủ mưu, cầm đầu, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, chống đối khi bị bắt giữ hoặc mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Theo cơ quan này, quy định trên nhằm bảo đảm hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" (điều 142), Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị tiếp tục duy trì hình phạt tử hình. Theo cơ quan này, trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ đặc biệt, trong khi hành vi xâm hại tình dục trẻ em là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả rất nặng nề cho nạn nhân.

Mổ xẻ luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Đối với dự thảo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), dự thảo đã bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh khi điều tra vụ án hình sự tại khoản 2 điều 17.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Theo dự thảo, đối với vụ án không liên quan bí mật quân sự, không xảy ra trong doanh trại hoặc khu vực quân sự nếu có bị hại hoặc người phạm tội là quân nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân để điều tra đối với các tình tiết có liên quan đến bị hại hoặc người phạm tội là quân nhân.

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM cho rằng quy định này chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của quân đội.

Bởi nhiều vụ án liên quan quân nhân dù xảy ra ngoài doanh trại vẫn phải làm rõ các nội dung đặc thù như nhiệm vụ quân sự, tổ chức biên chế, quan hệ chỉ huy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác quản lý quân nhân, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và các quy định chuyên ngành của quân đội.

Đây là những vấn đề đòi hỏi cơ quan điều tra phải có kiến thức chuyên sâu về tổ chức và hoạt động của Quân đội nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện Sở Tư pháp TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Về đề xuất bỏ các quy định liên quan đến Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao trong hệ thống cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Liên - đại diện Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị bổ sung đánh giá thực tiễn để làm rõ sự cần thiết đối với đề xuất này.

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, dự thảo tờ trình chưa phân tích đầy đủ thực tiễn thi hành các quy định về tổ chức Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao kể từ khi luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 có hiệu lực.

"Dự thảo cũng chưa chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc hạn chế trong quá trình thực hiện để chứng minh việc bỏ các quy định liên quan đến cơ quan này trong hệ thống cơ quan điều tra là cần thiết", bà Kim Liên nói.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận những góp ý của các đại biểu ẢNH: NGÂN NGA

Ngoài ra, Sở Tư pháp TP.HCM cũng đề nghị quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn điều tra viên tại điểm b khoản 1 điều 36. Việc chỉ quy định "có trình độ đại học trở lên" là quá rộng, trong khi hoạt động điều tra hình sự có tính chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù.

Do đó, bà Liên đề nghị sửa lại theo hướng người được bổ nhiệm điều tra viên phải tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp như luật, cảnh sát, an ninh hoặc chuyên ngành liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiệp vụ điều tra.