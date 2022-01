Đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói cho 521.484 nhân khẩu dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần

Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Tấn Ân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.