Đề nghị tạm dừng 159 dự án tổng vốn 2.000 tỉ, tránh lãng phí khi sáp nhập

Ngày 12.4, thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn có 159 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, bị ảnh hưởng bởi chủ trương bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã. Để tiết kiệm và tránh lãng phí, chủ đầu tư là UBND cấp huyện, cấp xã và các sở, ngành cấp tỉnh đã đề nghị tạm dừng triển khai các dự án trên.

Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đề nghị tạm dừng triển khai 159 dự án với tổng vốn hơn 2.000 tỉ đồng để tiết kiệm, tránh lãng phí do bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã ẢNH: MINH HẢI

Trong số này, 20 dự án với tổng số vốn hơn 619 tỉ đồng từ ngân sách cấp tỉnh (do các sở, ban, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư), 97 dự án nguồn vốn do cấp huyện quản lý với tổng số tiền đầu tư hơn 1,342 tỉ đồng; 42 dự án do cấp xã quản lý với tổng vốn đầu tư hơn 92 tỉ đồng.

Các dự án được đề nghị tạm dừng đầu tư là những dự án, công trình đã được phê duyệt (chưa triển khai xây dựng) như các công sở các cấp…

Trước đó, liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và việc thực hiện xây dựng các công trình, công sở cơ quan nhà nước, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu tạm dừng việc chuẩn bị đầu tư, cho chủ trương đầu tư mới, hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đối với các dự án, công trình, trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trung tâm hội nghị cấp huyện, trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã.

Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa khởi công xây dựng thì cũng tạm dừng thực hiện; chỉ tiếp tục thực hiện đối với các dự án, công trình đang xây dựng dở dang.