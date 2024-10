Đề nghị thu hồi 2 cuốn sách của NXB Khoa học xã hội

Ngày 8.10.2024, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT-TT) đã ký văn bản số 1306/CXBIPH-QLXB gửi NXB Khoa học xã hội, theo đó: Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được văn bản ngày 2.10.2024 của ông Phan Tân - Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập NXB Khoa học xã hội đề nghị thu hồi cuốn sách Việt Nam lịch sử không biên giới và xem xét lại cuốn sách Phan Huy Lê di cảo nhận thức lịch sử Việt Nam do NXB Khoa học xã hội cấp phép xuất bản.

Hai cuốn sách được đề nghị thu hồi ẢNH: NXB

Ông Phan Tân cho rằng cuốn Việt Nam lịch sử không biên giới có nhiều lỗi sai về lịch sử, chính trị và cuốn Phan Huy Lê di cảo nhận thức lịch sử Việt Nam có sai phạm ở nội dung bản đồ.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị NXB Khoa học xã hội: Thẩm định lại nội dung cuốn sách Việt Nam lịch sử không biên giới và cuốn sách Phan Huy Lê di cảo nhận thức lịch sử Việt Nam. Văn bản thẩm định cần có ý kiến của cơ quan chủ quản là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong văn bản nêu trên, ông Nguyễn Nguyên còn yêu cầu NXB Khoa học xã hội "có văn bản báo cáo kết quả thẩm định gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành trước ngày 20.9.2024" (?).

Năm 2024, NXB Khoa học xã hội cấp phép liên kết phát hành sách Phan Huy Lê di cảo nhận thức lịch sử Việt Nam (Phan Phương Thảo, Phan Hải Linh, Phạm Lê Huy tổ chức bản thảo) với Công ty CP Xuất bản Khoa học và Giáo dục thời đại (TIMES); sách Việt Nam lịch sử không biên giới (Trần Tuyết Nhung và Anthony Reid chủ biên; Hoàng Anh Tuấn, Trương Huyền Chi và Nguyễn Quốc Anh dịch; Đinh Khắc Thuân hiệu đính) với Công ty CP Sách Omega Việt Nam (Omega Plus).