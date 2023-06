Đề nghị truy tố 8 bị can mua giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội

Sáng 23.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, tài liệu vụ án sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố đối với 8 bị can, gồm: Thạch Hương; La Thị Hồng Phượng; Nguyễn Thị Kim Ngân; Sỳ Quay Bình; Lê Hồng Cẩm Loan; Lê Sỹ Quan; Huỳnh Hà Lan và Nguyễn Văn Được.

Lực lượng công an khám xét một phòng khám đa khoa ở TP.Biên Hòa LÊ LÂM

Theo điều tra ban đầu, 8 bị can trên là công nhân. Trong thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 2.2022, các bị can này đã mua "giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH" của người không rõ lai lịch trên mạng xã hội. Mục đích là để được nghỉ làm nhưng vẫn được BHXH chi trả tiền nghỉ bệnh, đồng thời không mất tiền chuyên cần và mất ngày nghỉ phép năm.

Sau khi mua được giấy, các bị can trên nộp về phòng nhân sự của của công ty mình làm việc để xin nghỉ việc theo chế độ được hưởng BHXH. Tuy nhiên, nhóm người này chưa nhận được tiền BHXH thì đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch phát hiện, xử lý.

Liên quan đến việc mua "giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH", ngày 30.5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và Viện KSND cùng cấp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt khám xét 6 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn để điều tra về việc làm giả giấy chứng nhận nghỉ bệnh nhằm trục lợi bảo hiểm, xảy ra tại các phòng khám này.

Qua kiểm tra phát hiện và thu thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng BHXH làm khống LÊ LÂM

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa xác định các bị can trên đã làm khống hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng BHXH và hơn 400 giấy khám sức khỏe (để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty). Ngoài ra, các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can và bắt tạm giam 18 bị can (cho 1 bị can nữ tại ngoại) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.