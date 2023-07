Đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9.2021 - 2.2022, bị can Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ"; Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và vợ là Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam), xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Bị can Đặng Thị Hàn Ni khi bị bắt tạm giam CACC

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, trong buổi phát ngày 3.9.2021, bị can Đặng Thị Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bị can Nguyễn Phương Hằng, vi phạm điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng. Bị can Đặng Thị Hàn Ni khai nguyên nhân có những phát ngôn trên là vì bị can Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cũng trong ngày 3.9.2021, và có những lời lẽ xúc phạm đến bị can Hàn Ni. Từ đó, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3.9.2021 để phản biện những nội dung bị can Nguyễn Phương Hằng đã nói.

Đối với hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Sỹ, kết luận điều tra nêu, trong 8 buổi ghi hình đăng vào ngày 15, 29.8.2021; 5, 10, 19, 24, 28.9.2021 và 16.10.2021, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của bị can Nguyễn Phương Hằng...

Hiện bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ vẫn đang bị tạm giam. Bị can Nguyễn Phương Hằng cũng đang bị tạm giam từ ngày 24.3.2022 để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với 10 cá nhân, trong đó có bị can Đặng Thị Hàn Ni.