Thời sự

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
18/11/2025 15:37 GMT+7

Ông Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu, bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 18.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết vừa kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra năm 2019, tại P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu cũ), nay thuộc P.Bạc Liêu (Cà Mau).

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu- Ảnh 1.

Công viên văn hóa Trần Huỳnh (P.7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ) trước khi có quyết định thu hồi đất dẫn đến hàng loạt sai phạm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Viện KSND tỉnh này hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can có liên quan gồm: Phạm Quốc Nam (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu), Lê Quang Phục (63 tuổi, cựu Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu), Hoàng Trung Cảnh (41 tuổi, cựu Trưởng phòng Phát triển quỹ đất, thuộc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Ngọc Hạnh (45 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT Bạc Liêu) cùng về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo kết luận điều tra, ngày 15.10.2018, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định thu hồi 41.064 m2 đất (trong khu Trung tâm văn hóa Trần Huỳnh, P.7, TP.Bạc Liêu) đối với Công ty Quốc Lâm để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu quản lý. Ngày 22.1.2019, trung tâm có tờ trình gửi Sở TN-MT thẩm định để trình UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi 41.064 m2 đất đối với Công ty Quốc Lâm với tổng kinh phí hơn 28,7 tỉ đồng.

Trong phương án, có 4 hạng mục công trình không phép, không phù hợp quy hoạch tổng giá trị hơn 7,1 tỉ đồng; 12 hạng mục không phép, không phù hợp với quy hoạch với tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng; bồi thường tài sản là thiết bị phòng game không có trong biên bản kiểm định khối lượng, chất lượng và có thể di dời giá trị hơn 3 tỉ đồng; 10% chi phí dự phòng hơn 1,3 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, Phạm Quốc Nam, Hoàng Trung Cảnh, Nguyễn Ngọc Hạnh và Lê Quang Phục không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai; các quy định của UBND tỉnh Bạc Liêu về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Từ đó dẫn đến việc bồi thường không có căn cứ cho Công ty Quốc Lâm các thiết bị phòng game với giá trị gần 3 tỉ đồng và 10% chi phí dự phòng hơn 1,2 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,2 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định tách vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2019, tại P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu cũ) để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
