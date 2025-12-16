Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu

Ngày 16.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; làm giả tài liệu của tổ chức và sử dụng tài liệu giả của tổ chức; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cũ.

Bùi Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, khi bị khởi tố cho tại ngoại ẢNH: C.T.V

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Viện KSND tỉnh này truy tố các bị can Bùi Quốc Nam (60 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Phong (59 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu), Huỳnh Đức Đạt (35 tuổi, cựu nhân viên hợp đồng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) cùng 4 đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Huỳnh Thanh Phong, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu khi bị khởi tố ẢNH: C.T.V

4 bị can khác đồng thời bị đề nghị truy tố về 2 hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Hai bị can bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra xác định, Bùi Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) là chủ đầu tư, bên mời thầu gói thầu số 32, mua sắm trang thiết bị y tế, gồm: máy CT scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tầng... cho Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Qua điều tra xác định, chủ đầu tư, một số nhà thầu, công ty thẩm định giá đã thông đồng ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá ấn định là vi phạm pháp luật về gian lận trong đấu thầu. Từ đó ký Hợp đồng số 32 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị gói thầu nêu trên. Qua đó đã tạo điều kiện cho nhà thầu được thành lập không đúng quy định pháp luật được trúng gói thầu số 32, trị giá hơn 48,7 tỉ đồng, có dấu hiệu thông thầu, nâng giá trị thiết bị y tế, dẫn đến gây thiệt hại trên 23,4 tỉ đồng.