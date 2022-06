Đề nghị truy tố Ngô Hồng Nhung vì chiếm đoạt 3 tỉ đồng tiền mua khẩu trang y tế

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Hồng Nhung (25 tuổi, ngụ TP.HCM) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cung cấp thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền đối tác

KLĐT thể hiện, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 khan hiếm khẩu trang y tế tại Việt Nam, bị can Ngô Hồng Nhung đã đăng bài quảng cáo, bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội Facebook, Zalo với giá từ 8 - 11 triệu đồng/thùng. Giá bán khẩu trang y tế được Nhung tính tùy theo loại 3 lớp hoặc 4 lớp kháng khuẩn và tùy theo nhãn hiệu.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, sau khi khách hàng thỏa thuận mua số lượng và giá khẩu trang thì mỗi người sẽ đặt cọc cho Nhung 50% giá trị lô hàng. Trong thời gian từ 7 - 10 ngày, Nhung sẽ giao lô hàng khẩu trang y tế và nhận 50% số tiền còn lại.

Thời gian đầu, Nhung giao hàng hóa đầy đủ nên tạo được sự uy tín, tin tưởng của khách hàng. Đến ngày 8 - 10.3.2020, giá khẩu trang y tế trên thị trường tăng lên 15 - 17 triệu đồng/thùng. Tuy nhiên, Nhung không thông báo cho khách hàng biết việc khẩu trang tăng giá, mà vẫn chào bán với cũ là từ 8 - 11 triệu đồng/thùng, với mục đích sau khi nhận tiền cọc sẽ bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bằng phương thức, thủ đoạn này, Ngô Hồng Nhung đã chiếm đoạt tiền mua khẩu trang y tế của vợ chồng bà N.T.H.G, ông N.V.D (cùng ngụ Hà Nội); ông Đ.M.K (ngụ Bình Dương); vợ chồng bà N.T.D.T, ông N.N.H (cùng ngụ TP.HCM). CQĐT xác định, tổng số tiền mà Nhung đã chiếm đoạt của các bị hại là gần 3 tỉ đồng.

Không thông báo cho khách hàng khẩu trang tăng giá

CQĐT nhận định, Ngô Hồng Nhung đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên đưa ra thông tin gian dối, không thông báo cho khách hàng biết khẩu trang y tế tăng giá. Đồng thời, việc Nhung giao 10 thùng khẩu trang y tế cho vợ chồng bà N.T.D.T chỉ là thủ đoạn để kéo dài thời gian.





Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Ngô Hồng Nhung đã bị Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố khởi tố, bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện Nhung đang thi hành án tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an).

Quá trình thụ lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm của bà B.T.P.N (ngụ TP.HCM) về việc bị Ngô Hồng Nhung chiếm đoạt số tiền 467 triệu đồng tiền đặt cọc mua khẩu trang y tế.

Tuy nhiên, đến nay bà B.T.P.N nhận thấy việc tố cáo không còn cần thiết và xem như việc đặt cọc để mua khẩu trang nhưng không nhận được hàng hóa là xui rủi trong kinh doanh nên tự nguyện rút đơn và bãi nại cho Ngô Hồng Nhung.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.