Đề nghị truy tố Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ

Ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lý Vỹ Nguyên (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ), Lý Thiện Nhân (nhân viên Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ) và Phạm Quốc Nhật về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" và "buôn bán hàng giả".

Theo KLĐT, tháng 9.2020, Lê Thị Anh Thi (Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ) và Lý Vỹ Nguyên thành lập Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ với ngành nghề sản xuất, kinh doanh ống nhựa. Theo đó, Nguyên có nhiệm vụ điều hành, tổ chức sản xuất ống nhựa nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ và làm giả ống nhựa thương hiệu B.M.

Khi có khách hỏi mua ống nhựa B.M, Thi sẽ chỉ đạo cấp dưới sản xuất, in nhãn hiệu này rồi bán cho khách.

Đến đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM phát hiện Phạm Quốc Nhật đang bốc xếp 1.870 ống nhựa in tên B.M xuống một căn nhà trên địa bàn H.Bình Chánh (TP.HCM) nên kiểm tra.





Thời điểm kiểm tra, Công an TP.HCM phát hiện toàn bộ 1.870 ống nhựa này đều làm giả thương hiệu B.M. Khám xét căn nhà của Nhật ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, công an thu thêm 4.425 ống nhựa mang nhãn giả nhãn hiệu Nhựa B.M.

Nhật khai nhận mua số hàng trên của bị can Lý Vỹ Nguyên ở đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khám xét Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ, công an thu thêm 6.144 cây ống nhựa giả nhãn hiệu B.M, cùng máy móc thiết bị dùng để sản xuất các ống nhựa giả và các tài liệu liên quan.

KLĐT xác định, trong vụ án này, bị can Lê Thị Anh Thi đóng vai trò cầm đầu, chỉ đạo bị can Nguyên tổ chức cho bị can Nhân và công nhân sản xuất hơn 12.000 ống nhựa giả nhãn hiệu B.M.

Theo Công an TP.HCM, hiện Lê Thị Anh Thi đã bỏ trốn và đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.