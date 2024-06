Đề nghị Úc nới visa cho người Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Du lịch Việt Nam - Úc tại TP.Melbourne sáng 17.6, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã có buổi họp song phương với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) và Cơ quan Du lịch quốc gia Úc (Tourism Australia).

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết trong những năm gần đây, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Úc được đặc biệt quan tâm thúc đẩy và mang lại những kết quả tích cực. Với sự quan tâm từ lãnh đạo cấp cao và cơ quan du lịch quốc gia, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Úc đang ngày càng phát triển với sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong ngành du lịch.

Năm 2023, Việt Nam đón 390.000 khách du lịch Úc, tăng 2,7 lần so với năm 2022 và vượt 2% so với mức trước đại dịch năm 2019. Năm 2024 cũng đang tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng trưởng của du khách Úc đến Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, Úc đang đứng thứ 7 trong các thị trường khách quốc tế hàng đầu vào Việt Nam, đã có 213.000 du khách Úc đến Việt Nam, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là thị trường khách duy nhất trong Đông Nam Á đã tăng trưởng khách trở lại Úc sau đại dịch. Năm 2023, có 166.630 lượt khách từ Việt Nam sang Úc, tăng 35% so với năm 2019.

Nhắc lại cuộc gặp và làm việc với Austrade và Cơ quan Du lịch quốc gia Úc tại trụ sở Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vào năm 2023, ông Nguyễn Trùng Khánh khẳng định phía Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của phía Úc nhằm tăng cường hợp tác du lịch song phương thông qua các dự án nghiên cứu thị trường, dữ liệu du lịch, đào tạo về phát triển bền vững... cũng như các hoạt động và hội nghị đầy ý nghĩa lần này.

Một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước là tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch. Sau đại dịch, các hãng hàng không Việt Nam đã mở các đường bay mới để tăng lưu lượng khách du lịch từ nhiều thành phố khác nhau ở Úc. Việt Nam cũng đã áp dụng chương trình cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Úc, giúp rút ngắn thời gian xét duyệt thị thực chỉ còn 3 - 5 ngày. Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Du lịch cũng đề nghị phía Úc xem xét nới lỏng thủ tục xin thị thực và giảm thời gian xét duyệt thị thực đối với khách du lịch Việt Nam nhằm khuyến khích nhiều du khách Việt Nam đến Úc.

Trong khuôn khổ cuộc họp, hai bên đã thống nhất xem xét tiếp tục tổ chức các cuộc họp song phương giữa cơ quan quản lý du lịch hai bên trong thời gian tới, trao đổi về khả năng ký văn bản hợp tác du lịch Việt Nam - Úc nhằm đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy trao đổi khách, xúc tiến quảng bá và thực hiện các dự án du lịch chung.