Đề nghị xử lý nghiêm 'ma men' đâm trọng thương cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ

Sáng nay 17.5, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Cục phó Cục CSGT (C08), cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc C08 và Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Dương Xuân Kiệm, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn, bị "ma men" đâm trọng thương trong quá trình làm nhiệm vụ.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng thăm hỏi, động viên thiếu tá Dương Xuân Kiệm MINH NHẬT

Tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng gửi lời động viên và quà của đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo, cán bộ C08 tới thiếu tá Dương Xuân Kiệm cùng gia đình với mong muốn thiếu tá Kiệm yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở lại công tác.

Thiếu tướng Mừng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Kạn sớm điều tra, xử lý nghiêm "ma men" đã chống người thi hành công vụ, đâm thiếu tá Kiệm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Mừng gửi lời động viên và quà thăm hỏi, mong thiếu tá Dương Xuân Kiệm sớm bình phục

MINH NHẬT

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 ngày 15.5, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ tại Km159 QL3, đoạn qua P.Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), phát hiện một người đàn ông lái xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra.

Qua làm việc, tổ công tác xác định người lái xe là ông Nguyễn Văn Minh (69 tuổi, trú TP.Bắc Kạn) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,94 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp 2,5 lần mức vi phạm cao nhất được quy định trong Nghị định 100.

Khi tổ công tác thông báo cho ông Minh về lỗi vi phạm, người này không hợp tác mà bỏ đi.

Lực lượng chức năng khống chế ông Nguyễn Văn Minh

MINH NHẬT

Khoảng 10 phút sau, ông Minh quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ và áp sát thiếu tá Kiệm khi thiếu tá Kiệm đang viết biên bản. Sau đó, ông Minh bất ngờ rút dao nhọn đâm vào sườn trái thiếu tá Kiệm gây thương tích nặng.

Tổ công tác ngay sau đó đã tước hung khí và khống chế, bắt giữ ông Minh. Thiếu tá Kiệm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn rồi được chuyển tuyến lên Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Công an TP.Bắc Kạn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Minh về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Minh về cùng tội danh.

Tại cơ quan điều tra, ông Minh khai do bực tức vì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nên đi mua 2 con dao nhọn quay lại tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.