Để người dân khó khăn có cái tết đủ đầy hơn

Chắt chiu nghĩa tình cho người nghèo cố đô

Sáng sớm 31.1, thượng tướng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã có mặt tại TP.Huế để trao quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Huế và đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an TP.Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao 200 phần quà tết cho người nghèo P.An Cựu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Điểm dừng chân đầu tiên là trụ sở UBND P.An Cựu. Ngay từ sớm, rất đông người dân có tên trong danh sách nhận quà tết đã có mặt đông đủ, háo hức chờ đợi sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo. Chia sẻ với bà con, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, những phần quà này được quyên góp từ kinh phí của cá nhân ông cùng các đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng người dân. "Món quà nhỏ, của ít lòng nhiều mong góp phần chia sẻ với bà con, giúp vơi bớt khó khăn, để bà con có cái tết sum vầy, đủ đầy hơn. Năm mới, tôi chúc toàn thể bà con dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong công việc", thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng và ông Nguyễn Chí Tài trao quà cho người dân P.An Cựu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, 200 phần quà đã được trao tận tay 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau mỗi suất quà là một câu chuyện đời đầy nghị lực. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Dung (62 tuổi), người hằng ngày vẫn miệt mài đi lượm chai để nuôi đứa cháu nội vừa bước vào lớp 1. Bà Dung kể, cái tết dường như vẫn còn xa vời bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền, làm ngày nào ăn ngày nấy. Cầm trên tay món quà ý nghĩa, bà Dung xúc động, nói: "Nhận tin được nhận quà tôi rất vui, tôi không sắm sửa chi, để dành đó ra năm mua đồ cho cháu đi học".

Thượng tướng Lê Quốc Hùng gửi lời động viên đến người dân P.An Cựu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao quà cho người dân P.An Cựu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt nhất là cụ bà Trần Thị Thí, là vợ và mẹ của liệt sĩ. Dù đã 102 tuổi nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn. Cụ Thí đã tự mình đi bộ đến trụ sở UBND phường rất sớm để nhận quà. Ánh mắt cụ lấp lánh niềm vui khi nhận được số tiền hỗ trợ cận tết: "Tôi sẽ để về mua đồ cúng cho chồng, cho con trong mấy ngày tết".

Cụ bà Trần Thị Thí được cán bộ Công an P.An Cựu đưa ra về sau khi nhận quà ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Lửa ấm" tiếp nối sau mùa bão lũ

Rời P.An Cựu, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tiếp tục di chuyển đến P.Phú Xuân để trao thêm 200 suất quà cho các hộ nghèo tại đây. Đây là lần thứ 2 trong một thời gian ngắn vị lãnh đạo ngành công an quay trở lại với bà con P.Phú Xuân. Trước đó, vào tháng 11.2025, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, tặng quà và động viên người dân vượt qua nghịch cảnh.

Trao quà tận tay cho người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ân cần thăm hỏi tình hình chuẩn bị tết của từng hộ gia đình. Ông mong muốn những suất quà này không chỉ giúp bà con đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm hơn mà còn là động lực tinh thần để mỗi gia đình nỗ lực vươn lên trong năm mới.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao quà cho người dân P.Phú Xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND P.Phú Xuân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân thượng tướng Lê Quốc Hùng và gia đình cùng các cơ quan đơn vị. Ông Bằng khẳng định: "Những phần quà ấm áp nghĩa tình tại đây không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, gửi gắm tình cảm, sự quan tâm đối với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết đến, xuân về. Đây chính là nguồn động viên to lớn, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho chính quyền và nhân dân địa phương chăm lo cuộc sống".

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an TP.Huế trao quà cho người dân P.Phú Xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày 30.1, đoàn công tác của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao 150 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh). Chiều cùng ngày, tại P.Phong Thái, TP.Huế, đoàn công tác của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp tục trao 150 phần quà cho người dân khó khăn tại đây. Ở các điểm trao, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng luôn động viên, chia sẻ với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết đến, xuân về.