Để người dân yên tâm đón tết

Dự lễ, có Bí Quận ủy Q.Tân Bình Lê Hoàng Hà; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.Tân Bình Nguyễn Bá Thành cùng lãnh đạo các phòng, ban của quận.

Bí thư Quận ủy Q.Tân Bình Lê Hoàng Hà tặng hoa động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an quận tại lễ ra quân. BÙI CHIẾN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng Công an Q.Tân Bình cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên, hỗ trợ của Quận ủy, UBND, cùng các phòng ban của quận, Công an Q.Tân Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nên cơ bản đã giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Nhiều loại tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm, không để diễn biến phức tạp; các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy… đã được điều tra, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đại tá Lê Hoài Phong phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm sáng 15.12. BÙI CHIẾN

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, có khuynh hướng gia tăng, tính chất manh động, khó lường với phương thức hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là với các loại tội phạm xâm phạm tài sản, tội phạm "tín dụng đen", tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng… Cũng theo đại tá Lê Hoài Phong, theo quy luật, vào thời điểm cuối năm, đặc biệt trong dịp lễ Noel năm 2023, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các đối tượng, các loại tội phạm trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ tăng cường hoạt động với diễn biến, phương thức tinh vi, phức tạp, khó lường hơn; các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống, trong sinh hoạt hằng ngày của một bộ phận người dân cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hoặc phạm pháp hình sự.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Q.Tân Bình ra quân trấn áp tội phạm. BÙI CHIẾN

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, để chính quyền và người dân vui vẻ đón các dịp lễ, tết trong bình yên, hạnh phúc, lực lượng công an Q.Tân Bình quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu cụ thể đã đề ra trong đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm này (diễn ra từ ngày 15.12.2024 đến hết tháng 2.2024).