'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' gây sốt sau nhiều năm ở ẩn

Cuộc sống của Vương Tổ Hiền ở tuổi 59

Vương Tổ Hiền ở tuổi 59 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, những ngày qua Vương Tổ Hiền thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ khi liên tục mở tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau: Douyin, Xiaohongshu, Kuaishou. Riêng trên Douyin (TikTok Trung Quốc) tạo tài khoản hôm 28.1, cô đăng video vỏn vẹn 7 giây khoe diện mạo hiện tại và lập tức thu hút hơn 1,3 triệu người theo dõi chỉ sau một ngày. Video đầu tiên của nữ diễn viên nhận về hàng trăm nghìn lượt bình luận, chia sẻ, chứng minh sức hút không hề nhỏ của "đệ nhất mỹ nhân châu Á" dù đã giải nghệ nhiều năm.

Mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh Hồng Kông tận hưởng cuộc sống bình yên, tự do tự tại ở Canada ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, Vương Tổ Hiền đánh dấu sinh nhật thứ 59 (31.1) bằng việc tạo tài khoản Xiaohongshu và đăng tải bài viết đầu tiên gây sốt mạng xã hội. Ngôi sao đình đám một thời tâm sự: "Những năm tháng vừa qua, tôi sống bình lặng nhưng trọn vẹn. Tôi luôn tìm kiếm nhịp sống thuộc về riêng mình: vận hành một phòng cứu ngải nhỏ, giúp những người hữu duyên cảm nhận hơi ấm, cùng mọi người tìm thấy sự an yên trong hương thảo mộc của lá ngải đang cháy. Những lúc khác, tôi ở bên chú chó nhỏ của mình, chăm hoa, đi bộ. Thời gian khiến tôi ngày càng tin rằng, điều quý giá nhất chính là hiện tại".

Nữ diễn viên kể lý do dùng mạng xã hội: "Tôi đến đây không phải với tư cách một diễn viên, mà là một người chia sẻ cuộc sống. Tôi muốn cùng mọi người chia sẻ những góc phố tôi từng đi qua, những sinh hoạt thường ngày, hay những cách nho nhỏ để tìm được sự an yên khi cảm xúc thất thường. Cuộc sống không chỉ có những khoảnh khắc hào nhoáng; chính những giây phút bình thường, vụn vặt, thậm chí có chút 'phiền lòng', mới tạo nên con người chân thật của tôi. Việc ghi lại cuộc sống tự thân đã là một niềm hạnh phúc. Trong ngày tôi tròn 59 tuổi, tôi vẫn mong có thể giữ được tâm thế bình thản, giữ trọn đam mê và lòng biết ơn".

'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' sắp tái xuất?

Vương Tổ Hiền khiến dân tình bàn tán xôn xao về tin đồn cô sắp trở lại làng giải trí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, dân tình cũng phát hiện một tài khoản tên "Studio Vương Tổ Hiền" trên Weibo. Thông tin Vương Tổ Hiền tham gia mạng xã hội cùng tài khoản được cho là của studio phụ trách quản lý nữ diễn viên kỳ cựu lập tức làm "dậy sóng" mạng xã hội xứ Trung. Trong bài đăng đầu tiên, tài khoản này nói rằng đây là cầu nối để nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống riêng đến những ai luôn nhớ đến, quan tâm và yêu mến cô.

Cũng từ đây, công chúng bàn tán xôn xao về động thái gần đây của phía sao phim Thần bài, đặt nghi vấn người đẹp đang "dọn đường" tái xuất showbiz. Thậm chí, không ít dân mạng đồn đoán minh tinh Hồng Kông có khả năng tham gia chương trình thực tế Thần tượng trở lại. Điều này xuất phát từ tin đồn râm ran hồi tháng 1 rằng ê kíp của chương trình đã đích thân bay sang Canada, bày tỏ thành ý và đề xuất mức cát sê hậu hĩnh để mời mỹ nhân phim Thiện nữ u hồn tham gia. Thậm chí, có nguồn tin tiết lộ nghệ sĩ 59 tuổi đã ký hợp đồng hợp tác và sau đó là mở tài khoản mạng xã hội. Bên cạnh đó, một số người đặt nghi vấn cô dùng mạng xã hội để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh mới.

Trước tin đồn tái xuất đang lan truyền khắp mạng xã hội, phía Vương Tổ Hiền đến nay vẫn giữ im lặng.

Vương Tổ Hiền thời trẻ ẢNH: HK01

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí từ thập niên 1980 rồi nhanh chóng thành danh tại thị trường Hồng Kông. Thời hoàng kim của điện ảnh Hương Cảng, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách: Thiện nữ u hồn (đóng cùng Trương Quốc Vinh), Thanh xà (đóng với Trương Mạn Ngọc), Âm dương pháp vương (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Hồng Kim Bảo), Tiếu ngạo giang hồ: Phong vân tái khởi (đóng cùng Lâm Thanh Hà), Thần bài (đóng cùng Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa)…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Vương Tổ Hiền còn là một tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng là nữ thần trong mộng của hàng triệu khán giả, được nhắc đến với những danh xưng mỹ miều thậm chí được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á".

Năm 2004, sau khi quay xong bộ phim Câu chuyện Thượng Hải, Vương Tổ Hiền giải nghệ, chuyển sang Canada định cư. Hơn 20 năm qua, "ngọc nữ" màn ảnh Hoa ngữ chọn cuộc sống kín tiếng, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, tu hành tại gia. Năm ngoái, sao phim Thanh xà mở một cơ sở cứu ngải, hay còn gọi là liệu pháp ngải, hơ ngải (Moxibustion) tại Canada. HK01 tiết lộ thời gian gần đây, Vương Tổ Hiền thường xuyên về Trung Quốc đại lục để tham gia các hoạt động liên quan đến y học cổ truyền và liệu pháp cứu ngải.