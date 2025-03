Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thân chinh đến Điện Capitol ủng hộ một dự luật

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhấn mạnh cảm giác "đau lòng" khi chứng kiến những gì thanh thiếu niên và đặc biệt là các bé gái phải trải qua sau khi trở thành nạn nhân của những kẻ phát tán hình ảnh riêng tư dù không được phép, theo AP.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại Điện Capitol ở Washington D.C ngày 3.3 Ảnh: AF

Đây là lần đầu tiên bà Melania Trump xuất hiện một mình trước công chúng kể từ khi bà tiếp tục đảm nhiệm vai trò đệ nhất phu nhân Mỹ vào ngày 20.1. Bà kêu gọi Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ưu tiên cho phúc lợi của những người trẻ tuổi.

"Chúng ta phải ưu tiên cho phúc lợi của họ bằng cách trang bị cho họ sự hỗ trợ và các công cụ cần thiết để đối phó tình hình kỹ thuật số không thân thiện này. Mọi người trẻ đều xứng đáng có một không gian trực tuyến an toàn để tự do thể hiện bản thân, mà không có mối đe dọa bị bóc lột hoặc gây hại", bà Melania Trump phát biểu trong một cuộc thảo luận về dự luật Take It Down Act (tạm dịch: Đạo luật Hãy gỡ bỏ) tại Quốc hội Mỹ.

Dự luật này sẽ khép tội liên bang cho hành vi cố ý công bố hoặc đe dọa công bố hình ảnh riêng tư trực tuyến mà không có sự đồng ý của chủ nhân, kể cả hình ảnh riêng tư do máy tính tạo ra của những người có thể được nhận dạng. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có 48 giờ để xóa những hình ảnh như thế và thực hiện các bước để xóa nội dung trùng lặp sau khi nạn nhân yêu cầu.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Take It Down Act vào tháng trước và sự ủng hộ công khai của Đệ nhất phu nhân Melania Trump có thể giúp đưa dự luật này qua Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát và đến bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump để trở thành luật, theo AP.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng tham dự cuộc thảo luận nói trên và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với dự luật Take It Down Act, nhưng không đưa ra thời gian biểu để bỏ phiếu.