Để NTK Việt được trình diễn ở quốc tế, điều gì quan trọng?

Trình diễn trên sàn diễn quốc tế, làm việc với các sao ngoại - giấc mơ của người trẻ làm thời trang chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Nhưng khi cánh cửa mở ra quá rộng và hấp dẫn, câu hỏi đặt ra là: ở môi trường quốc tế, điều gì quan trọng?



Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, nhà thiết kế (NTK) Phan Đăng Hoàng chia sẻ về việc hội nhập, áp lực "giống nhau" và nỗ lực lớn nhất khi ra quốc tế là làm sao để không bị hòa tan.

NTK sinh năm 2000 Phan Đăng Hoàng được vinh danh tại WeYoung Awards 2025 - WeChoice 2025

ẢNH: NVCC

Ra quốc tế là cách người trẻ kiểm chứng năng lực thật sự

Đã nhiều lần mang bộ sưu tập (BST) ra trình diễn ở nước ngoài, đặc biệt là tại Milan. Những trải nghiệm đó có ý nghĩa như thế nào với anh?

NTK Phan Đăng Hoàng: Mỗi lần ra nước ngoài trình diễn là một lần tôi phải đối diện trực tiếp với tiêu chuẩn rất cao của ngành thời trang quốc tế. Ở những sân khấu như Milan Fashion Week, không có nhiều chỗ cho sự cảm tính. Từ ý tưởng, kỹ thuật đến cách kể câu chuyện bằng thời trang đều được nhìn nhận rất thẳng thắn. Sau mỗi lần như vậy, tôi hiểu rõ hơn mình đang ở đâu trong bức tranh chung và cần hoàn thiện điều gì nếu muốn đi xa hơn.

Từ góc nhìn cá nhân, anh nghĩ gì khi ngày càng nhiều người trẻ trong ngành thời trang lựa chọn ra nước ngoài học tập, làm việc và trình diễn?

- Tôi cho rằng đó là xu hướng tất yếu. Khi đã có nền tảng nhất định trong nước, người trẻ sẽ muốn đặt mình vào một môi trường lớn hơn để kiểm chứng năng lực. Ra nước ngoài giúp họ nhìn rõ sự khác biệt về tư duy, nhịp độ làm việc và cách vận hành của ngành. Nhưng đồng thời, đó cũng là hành trình nhiều thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, chứ không thể chỉ dựa vào cảm hứng hay đam mê ban đầu.

Vậy theo anh, điều gì khiến họ khao khát ra "biển lớn" đến vậy?

- Với tôi, đó không chỉ là mong muốn "đi xa", mà là nhu cầu được đặt mình vào một hệ quy chiếu lớn hơn. Khi làm việc và học tập tại các trung tâm thời trang như Milan, New York, Paris hay London, mọi tiêu chuẩn đều được đẩy lên rất cao: từ tốc độ, cường độ lao động đến cách đánh giá năng lực. Môi trường ấy buộc bạn phải nhìn thẳng vào khả năng của mình, nhận ra điểm mạnh để phát huy và điểm yếu cần bù đắp. Ở góc độ thực tế, đó cũng là nơi tập trung những khách hàng và đối tác tiềm năng nhất.

BST Lacquer của Hoàng tại Milan (2026) lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí, sử dụng Lụa Lãnh Mỹ A (hay còn gọi là lụa sơn mài - loại lụa tơ tằm trứ danh, thượng hạng, nổi tiếng từ làng nghề Tân Châu, An Giang) NVCC

Phan Đăng Hoàng làm việc với các ekip, người mẫu và trước truyền thông quốc tế ẢNH: NVCC

Bản sắc, áp lực và bài toán hòa nhập

Giới chuyên môn và người mộ điệu đánh giá cao các BST như La Peinture hay Ceramic - nơi anh khai thác chất liệu tự nhiên, tư duy bền vững cùng ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn văn hóa Việt. Những lựa chọn này đã góp phần như thế nào vào việc giúp anh tạo dấu ấn ở môi trường quốc tế?

- Với tôi, văn hóa Việt luôn là điểm xuất phát trong thực hành thiết kế. La Peinture (2022) khai thác hội họa truyền thống như một nền tảng thị giác và cũng là BST đầu tiên đưa tôi đến với công chúng quốc tế qua tạp chí Vogue (Ý). Sculpture (2023) lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị. Faramic (2024) thử nghiệm sự giao thoa giữa tinh thần mạnh mẽ của gốm và kỹ thuật thủ công, mở rộng ngôn ngữ thiết kế sang thời trang nam. Với Ceramics (2025), tôi khai thác gốm sứ Việt và tranh lụa Nguyễn Phan Chánh. Gần đây nhất, Lacquer (2026) tiếp tục đào sâu nghệ thuật sơn mài Việt Nam và thử nghiệm chất liệu như lụa Lãnh Mỹ A. Tôi coi mỗi BST là một quá trình nghiên cứu, nơi truyền thống Việt Nam được đối thoại với ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Nghĩa là bản sắc văn hóa Việt là lợi thế giúp các BST của anh được nhận diện ở môi trường quốc tế?

- Tôi cho rằng đúng, và ngày càng rõ ràng hơn. Trong bối cảnh thời trang toàn cầu có xu hướng đồng dạng hóa, những yếu tố bắt nguồn từ văn hóa bản địa lại trở thành điểm nhận diện quan trọng. Tuy nhiên, bản sắc chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa bằng tư duy hiện đại. Tôi không đưa nguyên yếu tố truyền thống lên sàn diễn, mà chắt lọc tinh thần, cấu trúc và triết lý thẩm mỹ, rồi diễn giải lại bằng ngôn ngữ của thời trang hôm nay để có thể đối thoại với khán giả quốc tế.

NTK Phan Đăng Hoàng tại Tuần lễ thời trang quốc tế Milan (Ý) 2026 ẢNH: NVCC

Nhìn từ hành trình của anh, điều quan trọng nhất người trẻ làm thời trang cần giữ khi bước ra "ngoài" và đi đường dài là gì?

- Tôi nghĩ quan trọng nhất là giữ được trục giá trị của bản thân. Khi làm việc ở môi trường quốc tế, áp lực hòa nhập và thương mại rất lớn: từ tiến độ sản xuất, cách vận hành show diễn đến kỳ vọng của thị trường. Nếu không có nền tảng tư duy đủ rõ, người trẻ rất dễ chạy theo những chuẩn mực sẵn có để "an toàn".

Với tôi, học tập và làm việc tại Ý giúp hiểu rằng đi xa không đồng nghĩa với việc từ bỏ gốc rễ. Ngược lại, chính những gì xuất phát từ bối cảnh văn hóa, từ cách nghiên cứu và làm việc nghiêm túc, lại là yếu tố khiến mình được nhận diện. Thành công ở môi trường quốc tế không đến từ một BST hay một mùa diễn, mà từ sự bền bỉ, nhất quán và khả năng học hỏi liên tục. Đó cũng là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ cùng đam mê: hãy đi ra thế giới với tâm thế cầu thị, nhưng đừng đánh mất lý do khiến bạn khác biệt.

Ứng dụng lụa Lãnh Mỹ A - một trong những chất liệu cao cấp bậc nhất Việt Nam từng bị nguy cơ mai một - thiết kế của Hoàng góp phần tôn vinh và hồi sinh giá trị bản sắc truyền thống ẢNH: NVCC