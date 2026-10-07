Đề thi bằng lái xe sắp tăng câu hỏi, nhiều người trẻ 'chạy nước rút' đi thi

Không trì hoãn việc thi lái xe nữa

Đã quá ngưỡng tuổi 18, mức tuổi quy định để thi và được cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp các bạn trẻ dù thường xuyên sử dụng xe mô tô nhưng vẫn chưa có giấy phép lái xe.

Theo Báo Thanh Niên đưa tin ngày 14.7, Thông tư 108/2026/TT-BCA, từ ngày 1.3.2027, số lượng câu hỏi lý thuyết khi thi sát hạch giấy phép lái xe được điều chỉnh tăng so với quy định hiện đang áp dụng. Đối với giấy phép lái xe hạng A và A1 (dành cho xe mô tô), số câu hỏi tăng từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài tăng từ 19 phút lên 27 phút và điều kiện đạt được quy định là trả lời đúng 36/40 câu.

Những thay đổi này tác động đáng kể đến nhiều bạn trẻ chưa thi giấy phép lái xe. Tuy nhiên, những thay đổi trên được nhiều người đánh giá là tích cực nhằm góp phần nâng cao ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.

ẢNH: C.T.V

Học viên luyện tập sa hình áp dụng đối với thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A và A1 ẢNH: C.T.V

Nhiều người ngồi chờ bên ngoài trường thi ẢNH: THẾ DUY

Học lý thuyết ngày càng dễ và bám sát với thực tiễn giao thông ẢNH: THẾ DUY

Những thay đổi về thi lý thuyết trong thi sát hạch giấy phép lái xe từ 1.3.2027 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lê Ngọc Linh (19 tuổi), ngụ tại đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM, cho biết quyết định đăng ký học và thi ngay thay vì tiếp tục trì hoãn. Khi thực sự nghiêm túc trong việc học và nghiên cứu các lý thuyết thi sát hạch, Linh cũng nhận ra tầm quan trọng của việc nắm chắc những điều cơ bản của luật Giao thông.

"Trước đây, mình chỉ nghĩ thi bằng lái thì học mẹo cho qua, miễn đạt kết quả là được. Thế nhưng sau khi nghiền ngẫm kỹ, mình thực sự thấy đây chính là những vấn đề gặp hằng ngày trên đường. Giờ đây với mình, học kỹ lý thuyết không chỉ để vượt qua kỳ thi sát hạch mà còn có thể xử lý được các tình huống giao thông, đi xe đúng luật và an toàn hơn", Linh nói.

Còn Lê Hồng Vy, sinh viên năm nhất ngành khai thác vận tải, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, luyện tập phần thi sa hình tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp An Tâm (địa chỉ ở đường An Phú Đông 3, P.An Phú Đông), cho biết: "Ba mẹ thường xuyên thúc giục mình thi giấy phép lái xe vì đã đủ tuổi. Ngoài ra, quãng đường đi học từ nhà mình đến trường cũng khá xa, vì thế có giấy phép lái xe cũng giúp mình đảm bảo mọi giấy tờ cần thiết cũng như điều khiển phương tiện đúng luật và an toàn".

Với Nguyễn Hoàng Khánh Chi, sinh viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, dự kiến sẽ đăng ký học và thi sát hạch vào khoảng thời gian 1 tháng sắp tới. "Hiện tại, nhu cầu công việc của mình cũng nhiều hơn, mình cần giấy phép lái xe để đảm bảo yêu cầu cơ bản khi tham gia giao thông".

Cũng theo Chi, với những thay đổi từ thông tư mới, nữ sinh e ngại nhất ở phần thi lý thuyết vì số lượng câu hỏi được tăng lên gần gấp đôi. Điều này cũng góp phần tạo áp lực tâm lý khi vào phòng thi.

Danh sách đăng ký và lịch thi dày đặc

Ông Phạm Như Anh, dạy lái xe tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân (TP.Đồng Nai), cho biết: "Gần đây ghi nhận việc gia tăng tương đối về số lượng học viên đăng ký học và thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A và A1. Điều này cũng cho thấy đây là thói quen chung, bên cạnh những thay đổi từ Thông tư 108".

Ông Như Anh khẳng định những điều chỉnh ngày càng tốt và bám sát với thực tế tình trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam. Vì thế, sự thay đổi và áp dụng mới cũng góp phần giúp người học nắm chắc hơn kỹ năng, hiểu rõ luật, từ đó tham gia giao thông một cách an toàn hơn.

Theo ông Như Anh, việc một số bạn trẻ dù đã đến tuổi quy định nhưng vẫn chủ quan, chưa thi sát hạch giấy phép lái xe cho thấy sự thiếu chủ động, nhưng chỉ còn một bộ phận nhỏ. Điều này vô tình ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức về luật cũng như sự an toàn khi tham gia giao thông.