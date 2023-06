Đề thi môn văn 'cả làng vui' khi hỏi về tác phẩm 'Vợ nhặt'

Đề thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ĐINH HUY

Dễ viết với hầu hết thí sinh

Theo cô Nguyễn Hằng Nga, giáo viên Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội), đề thi văn năm nay ra đúng với cấu trúc của đề mẫu mà Bộ GD-ĐT đã công bố.



Câu đọc hiểu văn bản đảm bảo phủ rộng kiến thức, từ nhận biết thể thơ, các từ ngữ hình ảnh của bài thơ, biện pháp tu từ đến thông hiểu các tác dụng nghệ thuật của biện pháp tu từ. Câu 4 ở phần đọc hiểu là câu có tính chất vận dụng khá hay, học sinh sẽ tự rút ra những bài học của riêng mình khi đi qua những "giông gió" của cuộc đời. Câu hỏi vận dụng này rất có ý nghĩa với lứa tuổi sắp vào đời.

Thí sinh tươi cười ôm phụ huynh trước cổng điểm thi ĐINH HUY

Ngoài ra, phần nghị luận xã hội (phát triển từ câu đọc hiểu) là một câu hỏi vận dụng cao khá quen thuộc với một số đề khảo sát của một số địa phương đã từng ra trước đây (cân bằng cảm xúc trong cuộc sống), nên có lẽ cũng không làm khó thí sinh.

Phần nghị luận văn học là phần yêu cầu tổng hợp cả 4 kỹ năng: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đề yêu cầu thí sinh phân tích đoạn văn cuối của tác phẩm Vợ nhặt và nêu lên cách nhìn cuộc sống của nhà văn Kim Lân.

Tác phẩm Vợ nhặt đã mấy tháng nay nằm trong tầm ôn tập của các thí sinh nên chắc nhiều thí sinh làm tốt. Tuy nhiên, khi đề thi văn năm nay yêu cầu chỉ ra cái nhìn về cuộc sống của tác giả là lạc quan, tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của người lao động và hướng về cách mạng thì có lẽ chỉ một số thí sinh chỉ ra đúng đáp án. Hơn nữa, dư âm của cách mạng tháng tám vang vọng trong đoạn văn sẽ có một số thi sinh quên không viết vào bài làm.

"Nhìn chung, đây là một đề thi có sự phân hóa cao. Đề giúp cho mọi học sinh đều thấy khá dễ viết. Nội dung đề bám sát chương trình lớp 12. Đề cũng khá hay ở câu 4 phần đọc hiểu và câu nghị luận xã hội. Mức điểm phổ biến trong phổ điểm sẽ là từ 6,5 - 7,5 điểm", cô Nga nhận xét.

"Cả làng vui"

Cô Phạm Hà Thanh, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (Hà Nội), cũng cho rằng ngữ liệu trong phần hỏi đọc hiểu là một đoạn thơ là hợp lý. Các câu hỏi trong phần này không khó, không đánh đố. Câu 4 phần đọc hiểu đòi hỏi học sinh có suy nghĩ riêng bài học cho bản thân, nhưng lại là một vấn đề không khó nên thí sinh nào cũng có thể viết được.

Đặc biệt, câu hỏi về nghị luận xã hội ở phần làm văn hỏi về một vấn đề được phát triển từ ngữ liệu phần đọc hiểu, về vấn đề cân bằng cảm xúc, là rất hay. Đây là một vấn đề thời sự, phù hợp với đời sống hiện đại nên nhiều học sinh sẽ làm tốt phần này.

Nữ sinh Trần Phương Nga (Hà Nội) và bố cười tươi khi làm được bài ĐINH HUY

Về phần nghị luận văn học, cô Thanh cho rằng việc đề thi hỏi về tác phầm Vợ nhặt là một phương án "an toàn", do sẽ không có những tranh luận trong việc chấm thi. Đặc biệt, nó sẽ khiến cho "cả làng vui". Vợ nhặt là một tác phẩm được giới sĩ tử đưa vào vòng "nghi vấn" từ nhiều tháng nay, do lần cuối gần đây nhất đề thi tốt nghiệp hỏi đến Vợ nhặt là từ kỳ thi năm 2016.

Cũng có một tác phẩm bị "nghi" là sẽ được hỏi tới là Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân). Đây là tác phẩm mà năm nào cũng được nhắc tới trong các dự đoán đề, do hầu như chưa được hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPT từ rất nhiều năm nay. Rất may đề thi không hỏi tới tác phẩm này, bởi dù học sinh có sự chuẩn bị thì viết về Người lái đò sông Đà là không dễ với phần lớn các em.

"Có lẽ, tâm lý chung của người ra đề là "né" Người lái đò sông đà trong một kỳ thi có tính chất đại chúng như kỳ thi tốt nghiệp, vì nó khó với một bộ phận lớn học sinh lớp 12. Còn ra Vợ nhặt thì "cả làng vui" vì em nào cũng sẽ viết được, tùy theo năng lực mà viết được nhiều hay ít, nhưng chắc chắn khả năng viết được từ mức trung bình trở lên rất cao", cô Thanh bình luận.

Cô Thanh nhận xét thêm: "Với đề thi này, năm nay sẽ có nhiều điểm 7 - 8 và cũng sẽ có điểm 9; ở một số hội đồng chấm sẽ xuất hiện điểm 10".